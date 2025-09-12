Paulina Holtz jest aktorką znaną głównie z "Klanu", "Rysia", "Jak to się robi z dziewczynami" oraz "Nic na siłę". Bez wątpienia odziedziczyła talent po znanej mamie, która wystąpiła między innymi w "Lalce". Zna tę historię od podszewki, ponieważ Żółkowska wystąpiła w serialowej ekranizacji opowieści z lat 70. jako prostytutka Marianna, której pomaga Stanisław Wokulski. Jej grą zachwyca się Paulina Holtz, która obwieściła ten fakt na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Bursztynowicz została namówiona do "TzG" przez gwiazdę "Klanu"

Paulina Holtz wpatrzona w mamę. Pojawił się fragment "Lalki"

Aktorka pokazała fragment "Lalki" z udziałem mamy. "Mama w "Lalce" piękna jak laleczka" - napisała w opisie posta. Widać uderzające podobieństwo Żółkowskiej do Holtz. Zauważyli to obserwatorzy aktorki. "Psotny mózg podpowiada, że to przecież Ola Lubicz. Przepiękna!", "Myślałam w pierwszej chwili, że to ty... ale patrzę Kamas... o co chodzi... puściłam głos i oczywiście Joasia. Też przez ten kapelusz", "Wow, nabrałam się", "Myślałam, że to Pani. Bardzo jesteście podobne!" - czytamy komentarze. Sama zainteresowana dobrze wspomina prace w produkcji. "Dopiero niedawno obejrzałam swoją scenę, właściwie dzięki wnuczce, która pokazała mi fragment przez telefon. To była bardzo ładna, niewielka rola. Pamiętam głównie reżysera. Pan Ber był ciepłym, serdecznym człowiekiem. Praca z nim była przyjemnością, podobnie jak z Jerzym Kamasem, który z wielkim wdziękiem zagrał Wokulskiego" - ujawniła Joanna Żółkowska "Faktowi".

Paulina Holtz ma nie tylko znaną mamę. Jej tata również jest aktorem

Ojcem aktorki jest Witold Holtz, który lata temu cieszył się dużą popularnością. Współpracował między innymi z Andrzejem Wajdą. Znamy go chociażby z "Wszystko na sprzedaż", w którym grał Witka. Potem zaczął zajmować się reżyserią. Co ciekawe, Holtz zajmował się małą Pauliną, kiedy Żółkowska miała plany zdjęciowe. W wolnych chwilach zabierał córkę na targ staroci i nie tylko. - To, że pasjonują mnie stare przedmioty i archeologia, to sprawka taty. Zaraził mnie też miłością do gór - wyznała Paulina Holtz "Echa Dnia". Co zaskakujące, rodzice Holtz postanowili zakończyć małżeństwo. Obyło się bez awantur, dzięki czemu aktorka dobrze zniosła ten fakt.