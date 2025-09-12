2 września żona Piotra Nowakowskiego opublikowała na Facebooku post informujący o śmierci jej męża. "Dziś nad ranem odszedł mój ukochany mąż, najwspanialszy tato, Piotr Nowakowski. Nie mam słów, żeby opisać tę stratę" - przekazała w poruszającym wpisie. Piotr Nowakowski dobrze znany był widzom TVP, pojawiał się w takich produkcjach jak "Klan" czy "Na dobre i na złe", a ostatnio w nowym serialu "Zaraz wracam". Po śmierci aktora w sieci pojawiła się zbiórka, z której środki mają pokryć m.in. dalszą edukację jego syna. "Oraz - jeśli będzie tego potrzebował - wsparcie terapeutyczne, które pomoże mu przejść przez ten trudny czas" - czytamy w opisie.

Przyjaciel Piotra Nowakowskiego stanowczo reaguje na hejt po założeniu zbiórki

Ze zbiórki możemy dowiedzieć się, że jej założycielką jest Magdalena, żona aktora. To ona również udostępniła link do niej na swoim facebookowym profilu. W komentarzach pod postem pojawił się jednak długi wpis z wyjaśnieniem sytuacji od przyjaciela rodziny Piotra Nowakowskiego. Jak przyznał, postanowił zabrać głos w sprawie, gdy na żonę aktora spadł hejt za założenie zbiórki. W komentarzu zaznaczył, że to bliskie osoby z otoczenia Nowakowskiego przekonały Magdalenę, aby poprosiła o wsparcie, mimo że początkowo ona sama była temu przeciwna.

"Niestety znalazły się osoby, które nie rozumieją lub nie znają genezy tej akcji, atakując Magdę i jej dzieci w tych ciężkich dla nich czasie. Dlatego jako przyjaciel Piotra i jego najbliższych, postanowiłem zainterweniować" - przekazał przyjaciel aktora. "Jest to niestety uderzenie poniżej pasa i my jako przyjaciele nie możemy pozwolić na to, żeby takie ataki miały miejsce" - dodał. Krytyczny komentarz na temat zbiórki zniknął już z profilu. "Nie będę tu opisywał sytuacji, ale osoba, która wypowiedziała się wcześniej pod postem, niech się wstydzi swoich słów" - czytamy.

Marcin Kwaśny pożegnał Piotra Nowakowskiego

Przyjacielem Piotra Nowakowskiego był także Marcin Kwaśny, który pożegnał go we wpisie w mediach społecznościowych. "Proszę Was o modlitwę za mojego kolegę Piotra. Zmarł nagle w wieku 50 lat. Osierocił żonę i dwójkę dzieci. Miał w sobie Bożą iskrę i pogodę ducha. Wierzę, że nadal się uśmiecha, będąc już po tamtej stronie. Do zobaczenia Piotrze! Jeszcze dokończymy naszą rozmowę" - przekazał aktor.