Bruce Willis zbudował ogromną karierę. Gwiazdor "Szklanej pułapki" przerwał podbijanie światowego kina z powodu otępienia czołowo-skroniowego, przez które został całkowicie wykluczony z zawodu. O jej chorobie opowiadają jego była żona Demi Moore oraz obecna partnerka. Emma Heming co pewien czas wstawia zdjęcia z mężem i informuje media o stanie ukochanego. Choroba wpływa także na samopoczucie córek duetu, z którymi Heming musiała odbyć kluczową rozmowę.

Bruce Willis opuścił dom rodzinny. "Tata chciałby..."

Aktor jest ojcem pięciu córek. Rumer, Scout i Tallulah to owoce jego małżeństwa z Moore, natomiast z Heming doczekał się Mabel Ray oraz Evelyn Penn. Rodzina od kilku lat przeżywa chorobę Willisa, co wiele razy komentowała w mediach żona aktora. - Opinie są głośne i hałaśliwe. Ale jeśli ktoś nie ma takiego doświadczenia, nie ma prawa się wypowiadać. To jest to, z czym opiekunowie muszą się mierzyć: osądy i krytyka innych - wyznała dla ABC News. Z kolei w książce "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path" wyjaśniła, dlaczego mąż musiał opuścić dom rodzinny. "Doszliśmy do punktu, w którym choroba taty wymagała zmiany opieki. Musi być ona dostosowana do jego potrzeb" - przekazała. Wyjaśniła przy okazji nastolatkom, dlaczego ich ojciec opuszcza dom. "Tata chciałby, abyście miały więcej swobody, organizowały spotkania z przyjaciółmi i nocowania. To by go uszczęśliwiło" - przekazała Heming. Ta decyzja nie należała do najprostszych. "To wciąż dla mnie trudne. To mój mąż, a życie w osobnych domach nie było częścią naszych planów na przyszłość" - przekazuje.

Bruce Willis i wypadek na planie. Poważny uraz po kręceniu "Szklanej pułapki"

Kręcenie ekranowego hitu było bolesnym doświadczeniem dla aktora. Wszystko przez brak odpowiedniej ochrony podczas nagrywania scen. - Kiedy Bruce kręcił pierwszą część "Szklanej pułapki" kilkukrotnie strzelił z pistoletu pod stołem, a ekipa na planie nie zapewniła mu żadnych ochronników słuchu. To w znacznym stopniu pozbawiło go słuchu. Z czasem u nas wszystkich z wiekiem zaczyna się on pogarszać - wspominała Heming dla BBC. Przed diagnozą miała wrażenie, że słuch męża znacznie się pogarsza.