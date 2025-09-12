Krzysztof Skiba jest jednym z najdłużej obecnych w show-biznesie artystów. Współzałożyciel zespołu Big Cyc przez lata wyróżniał się nie tylko swoją twórczością muzyczną i literacką, ale także działalnością społeczną. Jak się okazuje, jego aktywność została dostrzeżona przez polskich ministrów. W połowie września Skiba został odznaczony.

Krzysztof Skiba otrzymał ważne odznaczenie. Jego żona pęka z dumy

"Mąż został dziś odznaczony przez Ministerstwo Kultury medalem Gloria Artis za honorowy wkład w tworzenie kultury i wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej. Jest to jedno z najwyższych wyróżnień w dziedzinie kultury w Polsce. Duma!" - przekazała 11 września Karolina Skiba, małżonka artysty. Przypomnijmy, że Medal Gloria Artis nadawany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po przekazaniu informacji w mediach społecznościowych, w komentarzach pojawiło się wiele wpisów z gratulacjami.

"Brawo! Wreszcie! Gratulacje Krzysiu!", "Gratulacje! Należał się, bo jest za co. Szacunek", "Gratulacje Krzysiu! W pełni zasłużone!", "Brawo Krzysztof" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy fanów.

Krzysztof Skiba może liczyć na wsparcie ukochanej, jak nikt inny. Stanęli na ślubnym kobiercu zaledwie dwa lata temu

Przypomnijmy, że przez trzy dekady Skiba tworzył małżeństwo z pierwszą żoną Renatą, z którą doczekał się dwójki dzieci. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu i para się rozwiodła. W sierpniu 2023 roku artysta związał się jednak formalnie z aktualną ukochaną - o 26 lat młodszą Karoliną. Para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie publikują wspólne zdjęcia oraz pojawia się często na różnych wydarzeniach. Małżonkowie nie kryją, że są w sobie zakochani na zabój i planują spędzić przyszłość razem. Karolina została przy tym niegdyś zapytana o kwestię wspólnego potomstwa. Żona muzyka postawiła wtedy sprawę jasno. - Krzyś już się spełnił w tym "temacie" i ma dwóch dorosłych synów, a ja od kilku lat nie mogę mieć dzieci, ze względów zdrowotnych. Mogłam je mieć (dzieci - red.) wcześniej, ale nie chciałam się na nie decydować, bo nie poznałam wcześniej mężczyzny, z którym chciałam być do końca życia - skomentowała kobieta w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.