Krzysztof Skiba jest jednym z najdłużej obecnych w show-biznesie artystów. Współzałożyciel zespołu Big Cyc przez lata wyróżniał się nie tylko swoją twórczością muzyczną i literacką, ale także działalnością społeczną. Jak się okazuje, jego aktywność została dostrzeżona przez polskich ministrów. W połowie września Skiba został odznaczony.
"Mąż został dziś odznaczony przez Ministerstwo Kultury medalem Gloria Artis za honorowy wkład w tworzenie kultury i wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej. Jest to jedno z najwyższych wyróżnień w dziedzinie kultury w Polsce. Duma!" - przekazała 11 września Karolina Skiba, małżonka artysty. Przypomnijmy, że Medal Gloria Artis nadawany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po przekazaniu informacji w mediach społecznościowych, w komentarzach pojawiło się wiele wpisów z gratulacjami.
"Brawo! Wreszcie! Gratulacje Krzysiu!", "Gratulacje! Należał się, bo jest za co. Szacunek", "Gratulacje Krzysiu! W pełni zasłużone!", "Brawo Krzysztof" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy fanów.
Przypomnijmy, że przez trzy dekady Skiba tworzył małżeństwo z pierwszą żoną Renatą, z którą doczekał się dwójki dzieci. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu i para się rozwiodła. W sierpniu 2023 roku artysta związał się jednak formalnie z aktualną ukochaną - o 26 lat młodszą Karoliną. Para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie publikują wspólne zdjęcia oraz pojawia się często na różnych wydarzeniach. Małżonkowie nie kryją, że są w sobie zakochani na zabój i planują spędzić przyszłość razem. Karolina została przy tym niegdyś zapytana o kwestię wspólnego potomstwa. Żona muzyka postawiła wtedy sprawę jasno. - Krzyś już się spełnił w tym "temacie" i ma dwóch dorosłych synów, a ja od kilku lat nie mogę mieć dzieci, ze względów zdrowotnych. Mogłam je mieć (dzieci - red.) wcześniej, ale nie chciałam się na nie decydować, bo nie poznałam wcześniej mężczyzny, z którym chciałam być do końca życia - skomentowała kobieta w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!