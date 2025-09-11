Aneta Zając zachwyca metamorfozą na ściance. Jej kurtka to hit sezonu

Już 15 września w niedzielę na BBC Earth swoją premierę będą miały "Wędrówki z dinozaurami". To nowa, odświeżona wersja kultowego serialu o tych prehistorycznych stworzeniach. Tym razem zawierająca nowe odkrycia paleontologiczne. Jeszcze przed oficjalną emisją 11 września odbyła się uroczysta premiera serialu, na której pojawiły się rodzime gwiazdy. Największą uwagę przyciągała bez wątpienia Aneta Zając, która w ciągu ostatnich miesięcy przeszła spektakularną metamorfozę.

Aneta Zając zachwyciła szczupłą sylwetką na premierze "Wędrówek dinozaurów"

Aneta Zając na premierze "Wędrówek z dinozaurami" pojawiła się w wygodnej stylizacji, ale wybierając odpowiednie kroje i fasony, podkreśliła, że na bieżąco śledzi aktualne trendy w modzie. Aktorka wybrała dopasowane jasne jeansy i biały top. Największą uwagę przyciągała brązowa, skórzana kurtka aktorki, która fasonem nawiązuje do stylu lat 90. Całość aktorka dopełniła minimalistyczną biżuterią i prostą fryzurą, którą nie odciągała uwagi od ciekawego kroju kurtki. Na premierze "Wędrówek dinozaurów" pojawił się także Misiek Koterski. Celebryta zdecydował się na popularne ostatnio luźne jeansy sięgające kolan i wygodną sportową bluzę w szarym kolorze. Obecna na wydarzeniu wokalistka Marika do zdjęć fotografom pozowała razem z kolei razem z dziećmi. Jak można podejrzeć na kadrach, świetnie bawiły się w towarzystwie słynnej mamy. Więcej zdjęć z premiery znajdziecie w naszej galerii.

Aneta Zając o swojej spektakularnej przemianie. To odstawiła w pierwszej kolejności w diecie

W jednej z ostatnich rozmów z serwisem Plejada Aneta Zając przyznała, że przełomem w jej podejściu do zmiany sylwetki było uświadomienie sobie, że potrzebuje wsparcia. "Musiałam przyznać sama przed sobą, że nie dam rady i muszę poprosić kogoś o pomoc. A do tej pory nie lubiłam o nią prosić. (...) Dopiero gdy zrobiłam profesjonalnie badania, zgłosiłam się do lekarza, okazało się to, co się okazało" - wyznała. W dalszej części rozmowy aktorka powiedziała o tym, z czego w pierwszej kolejności zrezygnowała w diecie. "Powiedziałam sobie: od dzisiaj nie jem słodyczy. Jestem zadaniowa, muszę wyznaczyć cel i dzięki temu wiem, w którą stronę mam iść" - podkreśliła. Więcej przeczytasz tutaj: Zając przeszła spektakularną przemianę. To pomogło jej w odstawieniu słodyczy