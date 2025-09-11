Fani australijskiego "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są wstrząśnięci informacją o śmierci jednego z uczestników show. Jak podają zagraniczne media, Lachlan Rofe zmarł nagle w swoim domu. Miał 47 lat. Wieść o jego odejściu wywołała falę kondolencji w mediach społecznościowych.
Jak podaje "The Sun", służby ratunkowe zostały wezwane do domu Lachlana, gdzie znaleziono mężczyznę niereagującego na bodźce. Ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jednak nie udało im się przywrócić mu funkcji życiowych. Policja poinformowała, że śledztwo w sprawie okoliczności śmierci trwa i trwa analiza wszystkich dostępnych informacji. Funkcjonariusze apelują do osób posiadających jakiekolwiek wiadomości, które mogą pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia, aby zgłaszały się do lokalnej policji w Camden lub do Crime Stoppers.
Lachlan Rofe, który bywał również określany przez fanów jako Lachlan McAleer, zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", emitowanego w 2015 roku w Australii. W show został dopasowany do uczestniczki Clare Tamas. Choć para nie pozostała razem po zakończeniu eksperymentu, Lachlan podkreślał, że utrzymywali przyjazne relacje i nadal pozostawali w kontakcie. Udział mężczyzny w reality show sprawił, że szybko stał się rozpoznawalny w kraju, a jego historia wzbudzała zainteresowanie widzów, którzy śledzili kolejne etapy programu z zapartym tchem. Rok po programie Lachlan wziął udział w tamtejszej dziewiątej serii programu "Rolnik szuka żony". Obecność Lachlana w programie przyciągnęła uwagę widzów, którzy chętnie obserwowali jego dalsze losy.
Po ogłoszeniu śmierci Lachlana w sieci pojawiła się fala komentarzy i wspomnień. "To takie smutne wiadomości, byłem jego znajomym na Facebooku i nawet nie zauważyłem, że od jakiego czasu nie publikował postów. Spoczywaj w pokoju", "Tak nagle…", "Bardzo smutne wiadomości. Wysyłam miłość i wsparcie dla rodziny" czy "Pamiętam go… Tak bardzo smutne, taki młody". Wielu internautów wspominało udział Lachlana w telewizyjnych projektach, a także jego sympatyczną i pozytywną osobowość.
