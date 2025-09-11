Fani australijskiego "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są wstrząśnięci informacją o śmierci jednego z uczestników show. Jak podają zagraniczne media, Lachlan Rofe zmarł nagle w swoim domu. Miał 47 lat. Wieść o jego odejściu wywołała falę kondolencji w mediach społecznościowych.

Nie żyje Lachlan Rofe. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" miał 47 lat

Jak podaje "The Sun", służby ratunkowe zostały wezwane do domu Lachlana, gdzie znaleziono mężczyznę niereagującego na bodźce. Ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jednak nie udało im się przywrócić mu funkcji życiowych. Policja poinformowała, że śledztwo w sprawie okoliczności śmierci trwa i trwa analiza wszystkich dostępnych informacji. Funkcjonariusze apelują do osób posiadających jakiekolwiek wiadomości, które mogą pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia, aby zgłaszały się do lokalnej policji w Camden lub do Crime Stoppers.

Lachlan Rofe, który bywał również określany przez fanów jako Lachlan McAleer, zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", emitowanego w 2015 roku w Australii. W show został dopasowany do uczestniczki Clare Tamas. Choć para nie pozostała razem po zakończeniu eksperymentu, Lachlan podkreślał, że utrzymywali przyjazne relacje i nadal pozostawali w kontakcie. Udział mężczyzny w reality show sprawił, że szybko stał się rozpoznawalny w kraju, a jego historia wzbudzała zainteresowanie widzów, którzy śledzili kolejne etapy programu z zapartym tchem. Rok po programie Lachlan wziął udział w tamtejszej dziewiątej serii programu "Rolnik szuka żony". Obecność Lachlana w programie przyciągnęła uwagę widzów, którzy chętnie obserwowali jego dalsze losy.

Odszedł Lachlan Rofe. Fani wspominają go w mediach społecznościowych

Po ogłoszeniu śmierci Lachlana w sieci pojawiła się fala komentarzy i wspomnień. "To takie smutne wiadomości, byłem jego znajomym na Facebooku i nawet nie zauważyłem, że od jakiego czasu nie publikował postów. Spoczywaj w pokoju", "Tak nagle…", "Bardzo smutne wiadomości. Wysyłam miłość i wsparcie dla rodziny" czy "Pamiętam go… Tak bardzo smutne, taki młody". Wielu internautów wspominało udział Lachlana w telewizyjnych projektach, a także jego sympatyczną i pozytywną osobowość.