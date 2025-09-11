Nie żyje gwiazda PRL. Ikona kina moralnego niepokoju miała 71 lat

W wieku 71 lat zmarła Krystyna Wachelko-Zaleska - aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, która zapisała się w historii polskiego kina jako jedna z jego wyrazistych postaci lat 70. i 80. Informację o jej śmierci podał portal Film Polski.

Krystyna Wachelko-Zaleska nie żyje. Gwiazda kina moralnego niepokoju miała 71 lat

Krystyna Wachelko-Zaleska urodziła się 24 stycznia 1954 roku w Krakowie. W 1976 roku ukończyła Wydział Aktorski warszawskiej PWST i niemal od razu rozpoczęła karierę sceniczną. Najpierw związała się z Teatrem na Woli, a później przez piętnaście lat współpracowała z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, gdzie stworzyła wiele znaczących ról, zarówno w klasyce, jak i w repertuarze współczesnym.

Była jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy kina moralnego niepokoju. Wystąpiła w kluczowych filmach tego nurtu - m.in. w "Constansie" Krzysztofa Zanussiego oraz w "Aktorach prowincjonalnych" Agnieszki Holland. Filmy te na trwałe wpisały się do kanonu polskiej kinematografii. Oprócz ról dramatycznych, Wachelko-Zaleska zyskała popularność jako jedna z gwiazd PRL-u, występując w filmach takich jak "Niedzielne dzieci", "Śpiewy po rosie", "Roman i Magda", "Nie było słońca tej wiosny" czy "Ślepy bokser".

Krystyna Wachelko-Zaleska była żoną reżysera Krzysztofa Zaleskiego

Wachelko-Zaleska miała również bogaty dorobek telewizyjny i serialowy. Pojawiała się zarówno w epizodach, jak i w znaczących rolach. W późniejszych latach skupiła się na pracy za kulisami - jako dyrektorka castingu, odpowiadała za dobór obsady do wielu produkcji filmowych i serialowych. Pracowała też w dubbingu - jej ostatnią rolą był udział w animacji "Basia. Jestem w sam raz" z 2024 roku. Ostatni raz na ekranie pojawiła się w serialu "Osiecka", gdzie wcieliła się w postać Wandy Jakubowskiej - znanej reżyserki.

Prywatnie Krystyna Wachelko-Zaleska była żoną reżysera Krzysztofa Zaleskiego. Para doczekała się córki, jednak ich małżeństwo nie przetrwało. Zaleski związał się później z aktorką Marią Pakulnis.