Woźniak-Starak pokazała wnętrze zupełnie nowego lokum. Ależ klimat

Agnieszka Woźniak-Starak większość czasu spędza na Mazurach. Życie w naturze świetnie na nią wpływa, dlatego też w Warszawie jest tylko wtedy, kiedy ma zobowiązania zawodowe. Do jednych z nich należy program "Onet Rano". Poza pracą koncentruje się na jeździe konnej, tenisie i jak się okazuje... przeprowadzce.

REKLAMA

Zobacz wideo Woźniak-Starak o powrocie do DDTVN

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała nowy dom. Wnętrze z historią

Była gwiazda TVN pokazała fragment korytarza i klatki schodowej w nowej, bardzo klimatycznej przestrzeni. Widzimy drewniane schody, lustro, czerwoną tapetę oraz kilka hashtagów, które wskazują na przeprowadzkę dziennikarki. "Nowe miejsce, nowy rozdział, nowe wyzwanie. I długa droga" - napisała Woźniak-Starak na InstaStories. Ciekawe, co pokaże w najbliższym czasie.



Przypomnijmy, że ostatnio Woźniak-Starak podzieliła się nietypową historią z Mazur. - Od paru dni mam tutaj żurawia, który albo zgubił swoje stado, które odleciało, albo stracił partnera czy partnerkę. I on tak nawołuje rozpaczliwie od piątej rano, że serce mi pęka - ujawniła gwiazda. - Nie jest chyba ranny, bo jak tam podjechaliśmy, to on odleciał, ale wrócił w to samo miejsce. Ja nie mam pojęcia, czy odzywać się do jakiegoś azylu dla dzikich ptaków, czy można mu jakoś pomóc. Co będzie, jak zostanie na zimę? Kompletnie nie wiem, co robić. Idę go poszukać - dodała.

Nowy dom Woźniak-StarakOtwórz galerię

Agnieszka Woźniak-Starak hoduje warzywa na Mazurach. Tego można jej pozazdrościć

Dookoła posiadłości dziennikarki widać malownicze tereny. Agnieszka Woźniak-Starak na Mazurach ma też duży ogród, w którym nie brakuje kwiatów i owoców oraz warzyw. W jednej z relacji pokazała swoją zadbaną, zieloną przestrzeń. "Ktoś ostatnio pytał, jak mój mazurski warzywniak. Otóż świetnie" - napisała na Instagramie. Nawiązała wtedy do piłkarza, który słynie z zamiłowania do wiejskiego życia. "A marchewki mam lepsze niż David Beckham w swoim" - dodała Woźniak-Starak. Sportowiec ma ogród na terenie posesji wartej 12 milionów dolarów. Mieści się w Cotswolds i od lat piszą o niej media. Poza ogrodem znajdziemy tam także boisko do piłki nożnej, siłownię, saunę, basen, a nawet jezioro.

Plebiscyt Top Avanti24 wystartował! Zagłosuj na swoje ulubione produkty beauty!