Robbie Williams zszokował fanów. Nagle przemówił po polsku

Robbie Williams wyruszył w międzynarodową trasę koncertową "Britpop Tour", która rozpoczęła się w maju. Na liście miast nie mogło zabraknąć Polski. 9 września wokalista wystąpił w krakowskiej TAURON Arenie. Robbie Williams zaśpiewał swoje największe hity: "Love My Life", "Angels" oraz "Feel". Podczas koncertu nie zabrakło także wyjątkowych interakcji z polskimi fanami.

Robbie Williams powtórzył nazwę polskiej miejscowości. Internauci zachwyceni

Robbie Williams zadedykował piosenkę jednej z fanek. Wokalista zapytał kobietę o miejsce, z którego pochodzi. Odparła, że przyjechała z Tarnowskich Gór, a zaciekawiony muzyk próbował powtórzyć nazwę. Zachowanie Robbiego Williamsa spotkało się z pozytywną reakcją publiki, która głośno się śmiała i biła mu brawo. Cała sytuacja została nagrana i opublikowana w mediach społecznościowych miasta Tarnowskie Góry. "Robbie Williams poznał Tarnowskie Góry i pięknie wymawia nazwę naszego miasta" - czytamy. Pod filmem zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. "Jestem pod wrażeniem za klasę i opanowanie. Dzisiaj opowiadam wszystkim, jaki to był miły akcent", "Powinna dziewczyna dostać honorowego członka miasta", "Świetny przykład, jak promować nasze miasto", "O wow", "Było fantastycznie" - czytamy.

Robbie Williams o problemach zdrowotnych. "Mam andropauzę"

Robbie Williams przez lata prowadził imprezowy styl życia. W 2023 roku udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiedział, jak jego wybory z przeszłości wpływają na zdrowie. - Włosy przerzedzają się, testosteron mnie opuścił, serotoniny tak naprawdę nie ma, a dopamina pożegnała się ze mną dawno temu. Zużyłem wszystkie naturalne dobre rzeczy. Mam andropauzę - stwierdził dla "The Sun". Wokalista nie ukrywa, że odczuwa większe zmęczenie. - Moja córka mówi do mnie: Tatuś jest leniwy. Nie lubię określenia "leniwy", ponieważ tak mnie opisywano, gdy byłem młodszy. W rzeczywistości jestem po prostu cholernie wykończony tym, co zrobiłem sobie w latach dziewięćdziesiątych i po 2000 roku - komentował w rozmowie.