Alan Andersz to aktor, który wystąpił w wielu popularnych produkcjach. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Patryka Jankowskiego w serialu stacji TVN "39 i pół". Oprócz kariery telewizyjnej Alan Andersz prężnie działa także w mediach społecznościowych. Aktor pokazuje na swoim instagramowym profilu życie prywatne oraz chwali się pasją, o której opowiedział w czwartkowym wydaniu programu "Pytanie na śniadanie".

"Pytanie na śniadanie". Alan Andersz o spawaniu. "Ja zawsze majsterkowałem od małego"

Alan Andersz wyjawił w śniadaniówce, że spawanie jest jego ogromną pasją. Wszystko zaczęło się już w dzieciństwie. - Znaczki też są fajne. Ja zawsze majsterkowałem od małego, tata mnie dużo nauczył, chodziłem sobie z nim do warsztatu i majstrowałem, uczyłem się tego wszystkiego. Kiedyś wychodziłem z założenia, że fajnie, jak facet będzie potrafił naprawić różne rzeczy, no i od tego się zaczęło. Brakowało mi zawsze spawania, ponieważ spawanie jest mocne, te rzeczy z metalu są mocne - mówił w śniadaniówce. Wyjawił także, że często spawa rzeczy, które przydają się mu w codziennym funkcjonowaniu. - Robię np. trzymacz na ręczniki do chaty - padło w programie "Pytanie na śniadanie". Prace Alana Andersza, które pokazał na wizji, znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

"Pytanie na śniadanie". Alan Andersz o przyjmowaniu zamówień na produkty. "Robię też na sprzedaż"

W dalszej części rozmowy Anna Lewandowska i Beata Tadla zapytały Alana Andersza, czy można zakupić jego projekty. - Robię też na sprzedaż - powiedział. Aktor pochwalił się także swoim sukcesem. - Nie robię takich dużych rzeczy, bardziej małe. Robiłem takie instalacje artystyczne do jednej z restauracji w Krakowie - powiedział na wizji. Alan Andersz zapewnił, że spawanie przynosi mu wielką satysfakcję. - To jest świetne, jak widzę u kogoś coś swojego - dodał w programie. Aktor działa w duchu zero waste. - Ja lubię robić rzeczy z odzysku, coś mi zostaje, jakiś mebelek, zostaje mi trochę stali, to sobie coś z tego zespawam - skwitował Alan Andersz.

