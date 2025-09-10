Ewa Wachowicz od niedawna jest prowadzącą "halo tu polsat". Decyzja o przyjęciu propozycji nie była wcale tak łatwa, jak mogłoby się wydawać. Prezenterka musiała odbyć trudną rozmowę ze swoją rodziną. - Obiecałam, że ta nieobecność w domu nie będzie taka dokuczliwa, że postaramy się, żeby to bardziej był piątek, a nie weekend, żeby jednak ten weekend pozostał na domowe sprawy, na nasze wzajemne wspieranie się i na naszą obecność, bo dla mnie rodzina jest bardzo ważna - mówiła w rozmowie z Plejadą. Okazuje się, że Wachowicz na czas dyżurów postanowiła zrezygnować z dojazdów i zamieszkać w... garderobie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wachowicz o pracy w Polsacie i cenach jagodzianek. Ile powinny kosztować?

Ewa Wachowicz opowiedziała, jak teraz mieszka. Jest skromnie

By punktualnie stawiać się na planie śniadaniówki, prezenterka postanowiła zamieszkać w skromnej garderobie nieopodal studia. - Mieszkałam już na tym terenie, gdzie są studia, kiedy przyjeżdżałam do programu na gotowanie, przepraktykowałam to już więc i teraz też będę mieszkać w garderobie. Jest w niej skromnie, jest rozkładana kanapa, stolik, łazienka, mam także czajnik elektryczny i to mi w zupełności wystarcza. (...) Ja po prostu wolę być blisko studia, żeby nie mieć problemu, że nie przyjedzie taksówka albo że taksówka zostanie odwołana. Nie chcę stresu rano. Wolę spacer do studia, bo dla mnie być na czas to jest podstawa - powiedziała w rozmowie z agencją Newseria.

Ewa Wachowicz spełnia się w nowej roli. Nie zamierza jednak unikać kuchni

W poprzednim sezonie "halo tu poslat" Wachowicz najczęściej można było zobaczyć w polsatowskiej kuchni. Prezenterka zdradziła, że choć w tym sezonie raczej nie pogotuje, to z pewnością nieraz odwiedzi swoich kolegów. - Ja do kuchni też będę zaglądać, bo kuchnia jest moją pasją, więc zawsze coś można podjeść. Teraz co prawda zostawiłam chłopaków samych w kuchni, ale też myślę nad tym, żeby znaleźć im fajną dziewczynę do gotowania - dodała Wachowicz. Prezenterka zaliczyła debiut w nowej roli 29 sierpnia. Widzowie byli zachwyceni jej energią. "Pani Ewo, wspaniale się panią ogląda", "Pełen profesjonalizm! Pani Ewa na plus" - pisali.