Blanka Lipińska zafundowała sobie trwałą. Szybko zamknęła usta krytykom

Blanka Lipińska lubi relacjonować rzeczywistość na Instagramie. W tej przestrzeni zgromadziła rzeszę fanów - śledzi ją ponad 840 tys. użytkowników. Pokazuje nowe projekty, podróże, związek z Pawłem Baryłą, a także eksperymenty wizerunkowe. Tym razem autorka "365 dni" nie zmieniała wyglądu twarzy, ale postanowiła zająć się włosami. Jak wyszło?

REKLAMA

Zobacz wideo Lipińska o słowach Siekluckiej

Blanka Lipińska z trwałą. "Zdanie innych ludzi mnie w ogóle nie obchodzi"

Celebrytka odwiedziła fryzjerkę i zdecydowała się na trwałą ondulację. Co o metamorfozie mówiła Lipińska? - Nie czarujmy się, musimy jeszcze trochę pociemnić te włosy. A ja się muszę nauczyć je czesać. Pierwszy raz w życiu trwała i wyszła. To jest w ogóle szok. Aczkolwiek obstawiam, że moja radość będzie raczej krótka. Myślę, że naprawdę za trzy mycia już będzie po wszystkim. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć kręcone włosy - przekazała Lipińska, prezentując przemianę. Jest zadowolona z efektów. - Mnie się podoba. A zdanie innych ludzi mnie w ogóle nie obchodzi - powiedziała. Co na to internauci? "Wow", "No to już po włosach. Szkoda", "Super sprawa... świetnie to wygląda", "No nie do końca na trwałą to wygląda, ale podziwiam za odwagę", "Super to wygląda", "Nie znam chyba nikogo z takim dystansem do siebie" - czytamy. Jak widać, opinie są mieszane.

Nowe włosy LipińskiejOtwórz galerię

Blanka Lipińska zmieniła się również na twarzy. To wszystko przez lek

Lekarz przepisał celebrytce popularny lek na cukrzycę. Lipińska nie była jednak zadowolona z efektów i skarżyła się na skutki uboczne. "Wiem, że wy nie widzieliście tego tak dobrze, jak ja - właśnie po to są filtry w mediach społecznościowych, żebyście nie widzieli. Ale mnie to przeszkadzało w życiu" - przekazała gwiazda, pokazując zmienioną twarz. "I tu wjeżdża ostrzeżenie! Pali tłuszcz trzewny i mięśnie. Nawet jeśli jest przepisany przez lekarza (jak w moim przypadku). Gdyby nie ten lek, pewnie mogłabym z zabiegiem jeszcze parę lat poczekać" - uzupełniła.

Plebiscyt Top Avanti24 wystartował! Zagłosuj na swoje ulubione produkty beauty!