Łukasz Urbański jest jednym z najpopularniejszych w Polsce fryzjerów. Od lat w jego ręce swoje włosy powierzają największe nazwiska show-biznesu, a sam Urbański wielokrotnie pojawiał się w wielu programach telewizyjnych w roli fryzjerskiego eksperta. W połowie sierpnia bieżącego roku mężczyzna poinformował fanów, że poważnie zachorował. "Niedawno usłyszałem diagnozę, która mogłaby przerazić każdego. W moim przypadku to guz mózgu" - przekazał Urbański. Teraz fryzjer udzielił wywiadu "Dzień dobry TVN", w którym opowiedział więcej na ten temat.

Łukasz Urbański w szczerym wyznaniu o chorobie. "Miałem po tej sytuacji myśli samobójcze"

W rozmowie z Sandrą Hajduk-Popińską fryzjer opowiedział, jak dokładnie wyglądała wizyta, podczas której otrzymał szokującą diagnozę. - Pierwsza reakcja, totalny paraliż, nogi z waty. Myślę, że to jest dokładnie tak, jak się czują ludzie, którzy dostają wyrok śmierci - skomentował Urbański, podkreślając przy tym, jak ważnym jest podejście lekarzy do pacjentów. - Tu też chciałbym zaapelować do lekarzy, żeby naprawdę nauczyli się rozmawiać z pacjentami, bo ja zrozumiałem po pierwszych konsultacjach, że z tym się nie da nic zrobić. Lekarz powiedział: gdybym zdawał dzisiaj egzamin, to bym zaznaczył, że ma pan glejaka. Bardzo trudne miejsce. I zostawił mnie z tym. Wróciłem do samochodu. Popłakałem się - opowiedział dalej fryzjer.

Urbański zdecydował się również na szczere wyznanie dotyczące zdrowia psychicznego. - Nie ukrywam, że miałem po tej sytuacji myśli samobójcze. Z drugiej strony myślałem sobie, nie, nie możesz tego zrobić, musisz walczyć do końca, bo jeśli to zrobisz, to skrzywdzisz ich jeszcze bardziej - mówił w wywiadzie mężczyzna.

Łukasz Urbański przejdzie niebawem operację. Do neurochirurga udał się dzięki klientce

Fryzjer zdradził jednak, że na nowo nadzieję dała mu pewna klientka, która podczas wizyty w jego salonie poleciła mu udać się do znanego jej neurochirurga. - Ta rozmowa zmieniła wszystko, zupełnie. Dała mi totalną nadzieję. Moja klientka Agnieszka była ze mną, pomagała mi w tej rozmowie online, bo wiedziała, w jakiej jestem rozsypce - opowiedział Urbański. - Lekarz powiedział, że to jest do zoperowania. Za chwilę mam właśnie operację, ale ja się już jej nie boję. Wiem, że to jest tak naprawdę operacja, która uratuje mi życie, dzięki której tak naprawdę narodzę się na nowo - zdradził dalej w rozmowie z Hajduk-Popińską.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:



Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222



Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111



Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123



Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.



Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.