Odkąd 6 sierpnia Karol Nawrocki objął urząd prezydenta, życie Marty Nawrockiej zmieniło się o 180 stopni. Na jej barki spadło wiele nowych obowiązków - od publicznych wystąpień i rozmów, po towarzyszenie mężowi podczas oficjalnych wizyt. Przez pierwszy miesiąc Polacy bacznie obserwowali jej działania. Wiele osób ciekawiło, czy nowa pierwsza dama będzie wzorować się na poprzedniczkach, czy może obierze zupełnie inny kierunek. W końcu przyszedł czas podsumowań. Nawrocka 9 września zabrała głos, a w sieci zaroiło się od komentarzy.

Marta Nawrocka zwróciła się do Polaków. "Pierwszy miesiąc w nowej roli"

Nawrocka wrzuciła na swój profil zdjęcie z Pałacu Prezydenckiego. Pod nim zamieściła krótki wpis, w którym podsumowała dotychczasowe działania w roli pierwszej damy. "Pierwszy miesiąc w nowej roli. Miesiąc pełen rozmów, spotkań i ciepła, którym nas obdarzacie. Dziękujemy, że jesteście blisko" - możemy przeczytać. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od sympatyków Nawrockiej. "Pani Marto, jest pani pierwszą damą na miarę naszych czasów - piękna, młoda, energiczna, a co najważniejsze - otwarta na ludzi. Bardzo przyjemnie się słucha tego, co ma pani do powiedzenia", "Najfajniejsza pierwsza dama" - pisali. A wy jak oceniacie pierwszy miesiąc Marty Nawrockiej w nowej roli? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Marta Nawrocka ma za sobą intensywny czas. Wiele spotkań i publicznych wystąpień

Już dzień po zaprzysiężeniu pierwsza dama wyruszyła ze swoim mężem na Podkarpacie. Nawroccy odwiedzili wówczas miejscowość Cmolas. Internauci byli pod wrażeniem jej zaangażowania. "Pierwszy dzień w nowej roli i już wyjście. Brawo", "Cudownie widzieć zaangażowanie naszej nowej pierwszej damy", "Widać, że jest otwarta do ludzi" - pisali. To zaledwie jedno z wielu spotkań, które Nawrocka odbyła w ciągu tego miesiąca. Pierwsza dama była także z wizytą u papieża, razem z mężem wzięła udział w Narodowym Czytaniu i uroczystej inauguracji roku szkolnego w jednej z podstawówek. Nie mogło zabraknąć jej także na Święcie Wojska Polskiego, które miało miejsce 15 sierpnia.