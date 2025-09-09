Michael J. Fox zapisał się w historii kina jako Marty McFly z serii filmów "Powrót do przyszłości". Pomimo iż na przestrzeni swojej kariery wystąpił w kilkudziesięciu filmach, to właśnie wspomniana rola przyniosła mu największą popularność. Ponad dekadę temu aktor wycofał się z branży. Wszystko przez chorobę Parkinsona, którą zdiagnozowano u niego, kiedy miał zaledwie 29 lat. Był wówczas u szczytu sławy. Schorzenie zmusiło go jednak do rezygnacji z publicznego życia. Ostatnio aktor pojawił się jednak na turnieju US Open.

Michael J. Fox na US Open. Jego pojawienie się wywołało poruszenie

Michael J. Fox od lat unika publicznych wystąpień. Aktor jest w zaawansowanym stadium choroby Parkinsona, którą zdiagnozowano u niego jeszcze w młodości. Pierwszymi objawami było drganie małego palca, a później problemy z mową i pamięcią. Obecnie gwiazdor ma 64 lata i porusza się na wózku. Ostatnio artysta zaskoczył fanów swoją obecnością podczas turnieju tenisowego US Open. Fox pozował na charakterystycznym niebieskim dywanie. W pewnym momencie zdecydował się nawet wstać z wózka. Nagranie z jego udziałem błyskawicznie obiegło sieć, a internauci są poruszeni postawą aktora. "Jego determinacja jest wspaniała", "Wciąż jest legendą", "Wspaniały człowiek" - czytamy w komentarzach.

Michael J. Fox o walce z chorobą. "Niektóre dni są trudniejsze"

W 2022 roku ukazała się autobiografia aktora zatytułowana "Nie ma jak przyszłość". Gwiazdor opowiedział na łamach książki o walce z chorobą. Zdradził między innymi, dlaczego zrezygnował z aktorstwa. - Zawsze miałem prawdziwą smykałkę do wierszy i zapamiętywania. Miałem kilka ekstremalnych sytuacji, w których ostatnie role, które grałem, były naprawdę pełne słów. W obu przypadkach miałem z tym problemy - wyjawił. Pomimo przeciwności losu aktor zachowuje jednak pogodę ducha i pozostaje optymistą. - Jeśli wydaje ci się, że nie masz za co być wdzięczny, szukaj dalej. Bo optymizmu nie otrzymuje się tak po prostu. Nie możesz czekać, aż wszystko będzie dobrze, a potem być za to wdzięcznym - przytacza jego wypowiedź serwis Daily Express. Michael J. Fox nie ukrywa, że zdarzają się trudniejsze momenty, jednak nie pozwala na to, aby choroba zdominowała jego życie. - Niektóre dni są trudniejsze niż inne. Ale choroba jest czymś, co towarzyszy mojemu życiu - nie jest jego siłą napędową - mówił cytowany przez wspomniany serwis.