Julia Wieniawa rozpoczynała przygodę z show-biznesem wiele lat temu. Początkowo skupiała się głównie na aktorstwie, jednak od jakiegoś czasu rozwija też karierę muzyczną. Niebawem wokalistka rozpocznie trasę koncertową "Światłocienie Tour". W ostatnim wywiadzie piosenkarka zdradziła, co znajduje się w jej riderze, czyli dokumencie określającym wymagania koncertowe artysty. Lista nie jest długa.

Tego przed koncertem życzy sobie Julia Wieniawa. "Poleciła to moja nauczycielka śpiewu"

Wymagania koncertowe gwiazd to temat, który obrósł w legendy. Bywa, że artyści miewają naprawdę wydumane życzenia. Jak na tym tle wypada Julia Wieniawa? Okazuje się, że wokalistka nie ma zbyt wygórowanych oczekiwań.

Powiem szczerze, że dopiero go [rider - przyp.red.] teraz tworzę, bo nie grałam dwa lata i to jest mój duży powrót. Zaczynam teraz znowu grać koncerty, tak że sama się zastanawiam, co w niego wpisać

- powiedziała w rozmowie z RMF FM. Piosenkarka wyliczyła, co musi znaleźć się w jej garderobie. - No dobra tequila po prostu. Ale nie przed koncertem, tylko raczej po (...) Słyszałam i naprawdę mi to polecała moja nauczycielka śpiewu, że to trochę rozgrzewa struny, więc rzeczywiście miałam taki patent - zdradziła. - Jakieś kanapki, ale to bardziej dla wszystkich innych, nie dla mnie, bo ja staram się nie jeść glutenu, więc zapewne poproszę o kanapki bezglutenowe jakieś - dodała.

Julia Wieniawa chce rozszerzyć swój rider. Poprosiła fanów o radę

W dalszej części Wieniawa na głos zastanawiała się, co jeszcze wpisać na listę. Ostatecznie uznała, że dobrym pomysłem będą woda kokosowa i matcha. - Słyszałam też, że trzeba wpisywać w rider coś mega dziwnego typu żelki Haribo, ale tylko nie wiem, jakiś tam konkretny smak albo nie wiem, białe skarpetki, albo coś tam, żeby sprawdzić, czy organizatorzy rzeczywiście czytają ridery - dodała po chwili. Na koniec piosenkarka zaapelowała do fanów, aby dzielili się swoimi nietypowymi pomysłami. - Dobra, dajcie znać, co powinnam wpisać w rider takiego typu, totalnie od czapy. Czekam na propozycje - zachęcała internautów.