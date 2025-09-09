W połowie lipca media społecznościowe obiegło nagranie z koncertu zespołu Coldplay. Nie byłoby w tym oczywiście nic dziwnego, gdyby chodziło o wokalne popisy Chrisa Martina. Jednak nic z tych rzeczy. Sieć obiegło bowiem krótkie wideo z "kiss cam", na którym cały świat mógł podziwiać przyłapanych na zdradzie Andy'ego Byrona i Kristin Cabot. Do tej pory nie milkną echa tej afery, a teraz głos postanowił nawet zabrać zdradzony mąż Kristin Cabot.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz podsumowała Kaczorowską. "Wiem, co to znaczy być zdradzonym"

Mąż Cabot zabrał głos. Tak skomentował "aferę koncertową"

Media na całym świecie informują o niemal każdym kroku pary z koncertu Coldplay. Dzięki temu wiemy, że Kristin Cabot złożyła wniosek o rozwód z mężem Andrew Cabotem. Teraz głos w tej sprawie zabrała rzecznika prasowa jej męża. Jak się okazuje, para nie była już razem, gdy doszło do sytuacji na koncercie. W rozmowie z "People" rzeczniczka zapewniła, że on i Kristin "rozstali się prywatnie i w przyjaznej atmosferze kilka tygodni przed koncertem Coldplay".

"Decyzja o rozwodzie zapadła już przed tym wieczorem" - podkreśliła rzeczniczka. "Teraz gdy wniosek o rozwód stał się publiczny, Andrew ma nadzieję, że pozwoli to zakończyć spekulacje i zapewni jego rodzinie prywatność, którą zawsze cenili. Nie będą udzielane już żadne dalsze publiczne komentarze" - dodała rzeczniczka. Andrew Cabot jest dyrektorem generalnym Privateer Rum. Ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa, on i Kristin nie mają wspólnych dzieci.

Żona Andy'ego Byrona to zrobiła, gdy wybuchła "afera koncertowa"

Jak donosi Daily Mail, żona Andy'ego Byrona Megan postanowiła uciec przed medialnym zgiełkiem. Kobieta ma obecnie przebywać w posiadłości w Kennebunk oddalonej o ponad 100 kilometrów od domu, który do tej pory zamieszkiwała wspólnie z Andym Byronem. Daily Mail przekazał, że żona byłego CEO Astronomer spędza czas razem z siostrą, która wspiera ją w tej trudnej sytuacji. Megan Byron jak na razie nie odniosła się publicznie do skandalu, podobnie jak jej mąż. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.