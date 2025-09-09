Michał Łojewski nie żyje. Uznany projektant miał 51 lat

8 września media obiegła niezwykle smutna wiadomość. Zmarł Michał Łojewski, grafik i projektant, którego prace podbijały zarówno świat mody, jak i reklamy, zmarł w wieku 51 lat. Jego odejście jest ogromnym ciosem dla wszystkich, którzy znali go jako wizjonera, zawsze idącego pod prąd.

Odszedł Michał Łojewski. Miał wiele sukcesów na koncie

Symboliczne jest to, że kilka dni po jego śmierci miał odebrać jedno z najważniejszych wyróżnień w karierze - nagrodę KTR Hall of Fame, przyznawaną twórcom, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej branży kreatywnej. Organizatorzy konkursu w specjalnym oświadczeniu pożegnali projektanta. "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Michała Łojewskiego. Jego talent, wrażliwość i wyjątkowa wyobraźnia na zawsze pozostaną inspiracją dla całego środowiska kreatywnego. Składamy szczere kondolencje rodzinie i najbliższym" - możemy przeczytać w oświadczeniu KTR.

Projekty Michała Łojewskiego były doceniane przez gwiazdy na całym świecie

Michał Łojewski był twórcą marki UEG - jednej z pierwszych polskich marek streetwearowych, która zyskała uznanie m.in. w Japonii i w Stanach Zjednoczonych. Ubrania zaprojektowane przez niego trafiały nie tylko do butików, ale i na sceny muzyczne, gdzie nosili je Kendrick Lamar, The Weeknd czy Young Thug. W projektach Łojewskiego moda nigdy nie była tylko modą - często służyła jako nośnik idei. Na metkach można było znaleźć komunikaty ostrzegające o cierpieniu zwierząt hodowlanych czy przypomnienia o niebezpieczeństwach na drogach. Takie podejście sprawiło, że o jego kolekcjach mówiło się jako o manifestach, a nie tylko o estetycznych eksperymentach. Co ciekawe Michał Łojewski nie ograniczał się wyłącznie do świata ubrań. Razem z bratem prowadził White Cat Studio, odpowiedzialne za identyfikacje wizualne dla największych polskich marek. "W 2025 roku Zarząd KTR wyróżnił Michała nagrodą Hall Of Fame, która przyznawana jest za całokształt pracy osobom najbardziej zasłużonym w branży kreatywnej. Niestety z powodu przedwczesnej śmierci 7 września 2025 nie będzie już mógł odebrać jej osobiście" - czytamy na stronie White Cat Studio.