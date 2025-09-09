Powrót na stronę główną
Niewiarygodne, do czego posunęła się fanka Kwiatkowskiego. Wszystko po to, by spełnić swoje marzenie
Dawid Kwiatkowski stał się bohaterem niezwykłego zdarzenia podczas jednego ze swoich koncertów. Karolina, jego największa fanka, wraz z mężem wymknęła się z własnego wesela, by zatańczyć na scenie u boku idola.
Fanka Kwiatkowskiego zrobiła coś szalonego. Wymknęła się dla niego z własnego wesela
Fot. KAPIF.pl / Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl

Fani są w stanie zrobić naprawdę wiele, aby zobaczyć występ swojego ulubionego artysty. Niektórzy w tym celu posuwają się jednak naprawdę daleko. W sieci krąży nagranie z niedawnego koncertu Dawida Kwiatkowskiego. Na filmie widać parę młodą tańczącą na scenie. Okazało się, że nowożeńcy wymknęli się z własnego wesela, aby zobaczyć show wokalisty. Wszystko dlatego, że panna młoda jest ogromną fanką piosenkarza, a taki wyskok był dla niej spełnieniem marzeń.  

Para młoda bawiła się na koncercie Dawida Kwiatkowskiego. Nagranie stało się viralem

Ślub to dla wielu ludzi jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, a dla Karoliny i Kamila ten dzień stał się jeszcze bardziej niezapomniany. Wszystko za sprawą ulubionego artysty panny młodej - Dawida Kwiatkowskiego, którego zakochani spotkali w drodze na ceremonię. Podczas krótkiej rozmowy para młoda wyznała wokaliście, że postara się wymknąć z własnego wesela, aby choć na chwilę pojawić się na jego koncercie. Nowożeńcy dotrzymali słowa, a Kwiatkowski, który zauważył obecność państwa młodych w tłumie fanów, natychmiast zaprosił ich na scenę. Ostatecznie zakochani zatańczyli razem w akompaniamencie piosenki wokalisty, wzbudzając zachwyt zarówno wśród publiczności zgromadzonej pod sceną, jak i w mediach społecznościowych.

Karolina i Kamil wspominają swój szalony wyskok. Państwo młodzi zaskoczyli wyznaniem 

Karolina i Kamil udzielili niedawno wywiadu portalowi krakow.dlawas.info, w którym opowiedzieli o swoim spontanicznym wyskoku. Zakochani zdradzili, że Dawid Kwiatkowski był zachwycony ich pomysłem. - Idąc na ceremonię ślubną, zauważyliśmy, że na placu w centrum Kolna odbywają się próby naszego ukochanego artysty. Odbyliśmy krótką, pełną euforii rozmowę z Dawidem, który - być może jeszcze w to nie wierzył - ale zachwycił się pomysłem, że tego dnia może wydarzyć się coś tak wyjątkowego - wspominali. Moment ten na długo pozostanie w pamięci pary młodej, a sam występ na scenie koło Dawida Kwiatkowskiego z pewnością sprawił, że ważny dla nich dzień był jeszcze bardziej niezapomniany i wyjątkowy. 

