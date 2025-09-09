Fani są w stanie zrobić naprawdę wiele, aby zobaczyć występ swojego ulubionego artysty. Niektórzy w tym celu posuwają się jednak naprawdę daleko. W sieci krąży nagranie z niedawnego koncertu Dawida Kwiatkowskiego. Na filmie widać parę młodą tańczącą na scenie. Okazało się, że nowożeńcy wymknęli się z własnego wesela, aby zobaczyć show wokalisty. Wszystko dlatego, że panna młoda jest ogromną fanką piosenkarza, a taki wyskok był dla niej spełnieniem marzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo "The Voice Kids": Kwiatkowski i Cleo o swoich rodzicach

Para młoda bawiła się na koncercie Dawida Kwiatkowskiego. Nagranie stało się viralem

Ślub to dla wielu ludzi jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, a dla Karoliny i Kamila ten dzień stał się jeszcze bardziej niezapomniany. Wszystko za sprawą ulubionego artysty panny młodej - Dawida Kwiatkowskiego, którego zakochani spotkali w drodze na ceremonię. Podczas krótkiej rozmowy para młoda wyznała wokaliście, że postara się wymknąć z własnego wesela, aby choć na chwilę pojawić się na jego koncercie. Nowożeńcy dotrzymali słowa, a Kwiatkowski, który zauważył obecność państwa młodych w tłumie fanów, natychmiast zaprosił ich na scenę. Ostatecznie zakochani zatańczyli razem w akompaniamencie piosenki wokalisty, wzbudzając zachwyt zarówno wśród publiczności zgromadzonej pod sceną, jak i w mediach społecznościowych.

Karolina i Kamil wspominają swój szalony wyskok. Państwo młodzi zaskoczyli wyznaniem

Karolina i Kamil udzielili niedawno wywiadu portalowi krakow.dlawas.info, w którym opowiedzieli o swoim spontanicznym wyskoku. Zakochani zdradzili, że Dawid Kwiatkowski był zachwycony ich pomysłem. - Idąc na ceremonię ślubną, zauważyliśmy, że na placu w centrum Kolna odbywają się próby naszego ukochanego artysty. Odbyliśmy krótką, pełną euforii rozmowę z Dawidem, który - być może jeszcze w to nie wierzył - ale zachwycił się pomysłem, że tego dnia może wydarzyć się coś tak wyjątkowego - wspominali. Moment ten na długo pozostanie w pamięci pary młodej, a sam występ na scenie koło Dawida Kwiatkowskiego z pewnością sprawił, że ważny dla nich dzień był jeszcze bardziej niezapomniany i wyjątkowy.