5 września media obiegła smutna wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk. Dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek i reżyserka spektakli teatralnych zginęła w wypadku samochodowym. Teraz prokuratura przekazała nowe wieści w tej sprawie.

Szczegóły wypadku Stoparczyk. Prokuratura przerywa milczenie

Do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk, doszło 5 września na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginęły dwie osoby, wśród których była właśnie dziennikarka. Kolejne trzy osoby odniosły poważne obrażenia. W poniedziałek, 8 września, telewizja TVP3 poinformowała, że Prokuratura Rejonowa w Nisku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.

"Z dotychczasowy ustaleń wynika, że uczestniczyły w nim dwa pojazdy marki Skoda, jeden z nich jechał z niewielką prędkością, został uderzony w tył przez pojazd jadący w tym samym kierunku. Niestety, na skutek tego zdarzenia doszło do śmierci dwóch pasażerów, trzy osoby są ranne" - powiedział Piotr Walkowicz, Prokurator Rejonowy w Nisku w rozmowie z TVP3 Rzeszów.

Prokurator ujawnił również, że jeden z kierowców został przetransportowany do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stan mężczyzny został określony jako bardzo ciężki. Z kolei drugi kierowca, z lżejszymi obrażeniami, trafił do szpitala w Nisku. "Były wykonane badania osób uczestniczących w tym zdarzeniu, nie tylko kierowców, ale też osób, które uczestniczyły i stan zdrowia pozwolił na to. Żaden z uczestników zdarzenia nie był w stanie nietrzeźwości, aczkolwiek pobrano oczywiście krew do badań na zawartość alkoholu oraz ewentualnych środków psychoaktywnych" - dodał prokurator.

Policja otrzymała liczne zeznania świadków. Trwają analizy tragicznego wypadku

Według doniesień "Faktu", policja otrzymała liczne zgłoszenia od świadków wypadku, którzy szczegółowo opisali, co wydarzyło się na drodze. Te zeznania pomogą w dokładnym ustaleniu okoliczności zdarzenia. Obecnie śledczy analizują i rekonstruują przebieg zdarzenia, a prokuratura ma już wstępne ustalenia, jak doszło do wypadku. Dzięki temu będzie wiadomo, komu postawić zarzuty w tej sprawie. Rzeszowska "Gazeta Wyborcza" informuje ponadto, że w najbliższy wtorek, 9 września, ma się odbyć sekcja zwłok ofiar wypadku - zarówno Katarzyny Stoparczyk, jak i 57-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu rzeszowskiego.