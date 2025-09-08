5 września media obiegła smutna wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk. Dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek i reżyserka spektakli teatralnych zginęła w wypadku samochodowym. Teraz prokuratura przekazała nowe wieści w tej sprawie.
Do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk, doszło 5 września na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginęły dwie osoby, wśród których była właśnie dziennikarka. Kolejne trzy osoby odniosły poważne obrażenia. W poniedziałek, 8 września, telewizja TVP3 poinformowała, że Prokuratura Rejonowa w Nisku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku.
"Z dotychczasowy ustaleń wynika, że uczestniczyły w nim dwa pojazdy marki Skoda, jeden z nich jechał z niewielką prędkością, został uderzony w tył przez pojazd jadący w tym samym kierunku. Niestety, na skutek tego zdarzenia doszło do śmierci dwóch pasażerów, trzy osoby są ranne" - powiedział Piotr Walkowicz, Prokurator Rejonowy w Nisku w rozmowie z TVP3 Rzeszów.
Prokurator ujawnił również, że jeden z kierowców został przetransportowany do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stan mężczyzny został określony jako bardzo ciężki. Z kolei drugi kierowca, z lżejszymi obrażeniami, trafił do szpitala w Nisku. "Były wykonane badania osób uczestniczących w tym zdarzeniu, nie tylko kierowców, ale też osób, które uczestniczyły i stan zdrowia pozwolił na to. Żaden z uczestników zdarzenia nie był w stanie nietrzeźwości, aczkolwiek pobrano oczywiście krew do badań na zawartość alkoholu oraz ewentualnych środków psychoaktywnych" - dodał prokurator.
Według doniesień "Faktu", policja otrzymała liczne zgłoszenia od świadków wypadku, którzy szczegółowo opisali, co wydarzyło się na drodze. Te zeznania pomogą w dokładnym ustaleniu okoliczności zdarzenia. Obecnie śledczy analizują i rekonstruują przebieg zdarzenia, a prokuratura ma już wstępne ustalenia, jak doszło do wypadku. Dzięki temu będzie wiadomo, komu postawić zarzuty w tej sprawie. Rzeszowska "Gazeta Wyborcza" informuje ponadto, że w najbliższy wtorek, 9 września, ma się odbyć sekcja zwłok ofiar wypadku - zarówno Katarzyny Stoparczyk, jak i 57-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu rzeszowskiego.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!