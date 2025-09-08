8 września o g. 12 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki - wybitnego polskiego muzyka, kompozytora i wokalisty, który przez dekady współtworzył polską scenę muzyczną. Msza żałobna odbyła się w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na warszawskiej Saskiej Kępie. Po mszy urna z prochami zostanie złożona w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. "Niedaleko miejsca, gdzie będzie grób Stanisława Soyki, spoczywają inne zasłużone osoby dla polskiej kultury, polityki, sportu i życia publicznego, m.in. Emilian Kamiński, Janusz Weiss, Edward Hulewicz czy Wojciech Trzciński" - informował "Fakt". Wśród zgromadzonych nie zabrakło gwiazd, które przybyły na miejsce, by oddać hołd znajomemu z branży.
Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia, tuż przed planowanym koncertem w Operze Leśnej w Sopocie. Miał 66 lat. Wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła fanami i całym środowiskiem artystycznym. W ostatnim pożegnaniu Stanisława Soyki udział wzięli jego najbliżsi, przyjaciele, współpracownicy, a także tłumy fanów i przedstawicieli świata kultury. Wśród nich znaleźli się m.in. Józef Skrzek, Robert Chojnacki, Muniek Staszczyk, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Wiesław Komasa, Rafał Bryndal, Małgorzata Potocka i Monika Olejnik.
Podczas ceremonii urna z prochami Soyki została wystawiona na wysokim postumencie, nakrytym niebieskim materiałem. Jej wygląd przypominał kamień. Obok niej znalazły się odznaczenia, które podkreśliły dorobek i zasługi artysty: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku oraz Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", który otrzymał w 2005 roku. Ponadto, prezydent Karol Nawrocki uhonorował Soykę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Nie zabrakło również licznych wieńców. Jeden z nich został przygotowany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Piękny gest na pogrzebie Stanisława Sojki. Tak uhonorowano muzyka.
