Angelina Jolie jest jedną z największych hollywoodzkich gwiazd. Jakiś czas temu aktorka zrobiła sobie przerwę od grania w filmach. W ubiegłym roku artystka powróciła jednak w wielkim stylu w roli Marii Callas. Obecnie gwiazda promuje najnowszy film "Couture" ze swoim udziałem. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto aktorka nie była w stanie powstrzymać emocji po pytaniu, które zadał jej dziennikarz.
Film "Couture" miał premierę 7 września podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. W jedną z głównych ról wciela się Angelina Jolie. Aktorka gra reżyserkę, która zmaga się z rakiem piersi. Dla gwiazdy jest to wyjątkowo bliski temat. W 2007 roku choroba ta odebrała jej ukochaną mamę. W 2013 roku sama zaś przeszła podwójną mastektomię, gdyż była nosicielką mutacji genu, który znacznie zwiększał ryzyko zachorowania na raka piersi. Nic więc dziwnego, że kiedy jeden z widzów zapytał o radę dla osób, które straciły bliskich z powodu raka, aktorka nie potrafiła powstrzymać łez. - Pamiętam, jak mama mówiła, że wszyscy pytają ją tylko o raka - zaczęła.
Powiedziałabym tak, jeśli znasz kogoś, kto przechodzi przez trudne chwile, zapytaj go też o wszystko inne w jego życiu. To wciąż jest pełna osoba, która nadal żyje
- poradziła gwiazda. Publiczność nagrodziła szczerą odpowiedź aktorki gromkimi brawami. Reżyserką "Couture" jest Alice Winocour. Oprócz Angeliny Jolie występują w nim także Louis Garrel, Ella Rumpf i Garance Marillier.
Angelina Jolie nie ukrywa, że z mamą łączyła ją wyjątkowa więź. Aktorka bardzo przeżyła jej śmierć. Gwiazda do dziś nie może pogodzić się z jej odejściem. Artystka wyznała w jednym z wywiadów, że to doświadczenie ją zmieniło. Aby upamiętnić ukochaną rodzicielkę, wytatuowała sobie na pamiątkę literę, nawiązującą do ich ulubionej piosenki. Jolie chciała oszczędzić podobnych doświadczeń swoim dzieciom, dlatego zdecydowała się na podwójną mastektomię.
