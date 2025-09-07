Koncert z okazji jubileuszu "Dzień dobry TVN". Internauci wydali werdykt!

"Dzień dobry TVN" na początku września świętuje 20. urodziny. Z tej okazji stacja zadbała o niespodzianki na antenie i zaangażowanie dawnych prezenterów. Widzowie na bieżąco komentują kolejne ogłoszenia. Jesteście ciekawi, jak ich zdaniem wypadła część muzyczna? Pojawiły się topowe nazwiska z polskiej sceny muzycznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Krzan o TVN

"Dzień dobry TVN" i muzyczne świętowanie. Kogo określają w sieci "petardą"?

7 września mogliśmy wysłuchać wyjątkowego brzmienia Krzysztofa Zalewskiego, Kwiatu Jabłoni oraz Dawida Kwiatkowskiego. Koncert ruszył chwilę przed 18. Co zaskakujące, w sieci w większości są pozytywne komentarze. Widzowie są zadowoleni z gwiazd, które pojawiły się w ramach niespodzianki. Koncert Dawida Kwiatkowskiego oczarował wielu słuchaczy. "Wspaniały człowiek. Świetny artysta", "Petarda", "Świetny, niezmanierowany chłopak z fajnym głosem i charakterem" - czytamy. Duet Kwiat Jabłoni dobrze się zaprezentował, ale fani chcieli, aby koncert rodzeństwa trwał nieco dłużej. "Super koncert! Szkoda, że taki krótki. Takie koncerty powinny być na każde urodziny, nie tylko na jubileusze", "Spoko koncert. Czekałem najbardziej na Kwiat jabłoni i tylko jedna piosenka" - skomentowano.

"Dzień dobry TVN" zaprosiło Agnieszkę Woźniak-Starak. Ten program nauczył dziennikarkę jednego

Gwiazda prowadziła pasmo poranne u boku Ewy Drzyzgi. Woźniak-Starak przeszła następnie do "Mam talent!" i po tym programie opuściła stację. W rozmowie z nami wróciła do dawnych czasów i refleksji. -Nie znasz dnia ani godziny, kiedy przestajesz ten program prowadzić - przekazała. - Taka jest telewizja i na to zawsze gdzieś tam trzeba być gotowym, że nic nie jest dane raz na zawsze, jak to w życiu wszystko - uzupełniła następnie. Nadal wstaje o świcie, ponieważ prowadzi poranny program w Onecie, gdzie również nie brakuje rozmów ze znanymi osobami. - Poranne wstawanie nie jest mi obce. Teraz (...) też wstaję o piątej, bo też zaczynamy wcześnie rano. Najpierw była "Kawa czy herbata", później "Pytanie na śniadanie", potem "Dzień dobry TVN", a jeszcze po drodze jakieś audycje radiowe poranne również, więc to jakoś tak do mnie się przykleiło to poranne wstawanie. Ale ja w ogóle lubię rano wstawać. Lubię wcześnie zaczynać dzień i wolę położyć się też wcześniej - uzupełniła przed naszą kamerą.