Mann w poruszających słowach o Stoparczyk. Te słowa ściskają za gardło

W piątek 5 września media obiegła tragiczna wiadomość. W wypadku drogowym zginęła Katarzyna Stoparczyk. Dziennikarka w przeszłości wraz z Wojciechem Mannem prowadziła program "Duże dzieci". Pracowali razem także w radiowej Trójce, gdzie oboje mieli swoje audycje. Dziennikarz nie ukrywa poruszenia śmiercią koleżanki po fachu. Jego słowa chwytają za serce.

Wojciech Mann wspomina Katarzynę Stoparczyk. "Jej śmierć jest bezsensowna"

Katarzyna Stoparczyk była wszechstronna w swojej działalności dziennikarskiej, jednak największą popularnością cieszyły się jej rozmowy z dziećmi. Prezenterka prowadziła internetowy program "Dajcie nam głos" oraz audycję "Dzieci wiedzą lepiej", w których przeprowadzała wywiady z najmłodszymi. W przeszłości razem z Wojciechem Mannem była natomiast gospodynią programu "Duże dzieci". Dziennikarz jest zdruzgotany śmiercią koleżanki po fachu. W rozmowie z "Faktem" opowiedział o niej w poruszających słowach.

Była bardzo wszechstronna. Ta tragedia nastąpiła zupełnie bez sensu. Uważam, że to jest wielka strata, już nie mówiąc o tragedii ludzkiej, że nagle ktoś przerywa w sile wieku i zawodowym rozkwicie swoją karierę. To sprawia, że jej śmierć jest jeszcze bardziej bezsensowna

- skomentował. - Kasia miała przed sobą mnóstwo planów. (...) Informacja trafiła do mnie błyskawicznie i w ostatnim czasie smutnych wieści było sporo - dodał.

Śmierć Katarzyny Stoparczyk poruszyła wiele osób. Tak gwiazdy pożegnały dziennikarkę

Niespodziewana śmierć Katarzyny Stoparczyk była szokiem dla jej przyjaciół i znajomych z branży. W mediach społecznościowych wielu gwiazd pojawiły się wzruszające posty. "To się nie dzieje naprawdę! Ludzie, dlaczego?" - dopytywała pogrążona w smutku Monika Richardson. "Taka cudna osoba... Miałyśmy się spotkać za chwilę w Katowicach. Dlaczego…? Właśnie wtedy, gdy wydawało mi się, że akceptuję to, jak ten świat działa… Kaśka!" - napisała prezenterka. "Kobieta o niezwykłej wrażliwości, empatii i sile, której słowa i rozmowy otwierały serca. Szczególnie słowa dzieci. Potrafiła słuchać jak mało kto. Była jedyna w swoim rodzaju. Tworzyła przestrzeń, w której dzieci mogły mówić o świecie z perspektywy swojej mądrości i czystej prawdy. A jej wywiady z najmłodszymi były lekcjami dla nas, dorosłych. Będzie cię tu bardzo brakowało" - czytamy na profilu Martyny Wojciechowskiej. Zmarłą dziennikarkę pożegnali także Jerzy Owsiak i Szymon Hołownia.