Anna Lewandowska świętuje 37. urodziny. Wrzuciła zdjęcie z ukochanym

7 września Anna Lewandowska świętuje swoje 37. urodziny. Jak przystało na celebrytkę, nie mogło zabraknąć urodzinowego wpisu na Instagramie. Już z samego rana, Anna podzieliła się z fanami zdjęciem ze swoim ukochanym, Robertem Lewandowskim. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani zaczęli składać życzenia trenerce fitness.

Anna Lewandowska świętuje urodziny. To wrzuciła do mediów społecznościowych.

7 września to wyjątkowa data dla Anny Lewandowskiej. Trenerka fitness pokazała pierwszy kadr z dnia swoich urodzin. "Za kolejny rok nowych wspomnień, miłości i gonienia za marzeniami!" - czytamy w opisie. Nie zabrakło romantycznego akcentu. Celebrytka wrzuciła zdjęcie z mężem, pokazując, że w tym wyjątkowym dniu może liczyć na wsparcie Roberta. Fani szybko zasypali ją życzeniami, komplementami i ciepłymi słowami. "Wszystkiego najlepszego spełnienia najskrytszych marzeń zdrówka i wszystkiego, co najlepsze", "Aniu! Wszystkiego najlepszego. Spełniaj marzenia, bądź szczęśliwa i zdrowa i przede wszystkim nie zmieniaj się" - czytamy w komentarzach pod postem. Przypomnijmy, że dopiero co to Robert Lewandowski obchodził urodziny. 21 sierpnia skończył również 37 lat. Jego żona z tej okazji opublikowała uroczy post. Zamieściła ich wspólne zdjęcia z basenu, na których czule się obejmują. Pod postem opublikowała za to krótkie, ale niezwykle poruszające życzenia. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochanie. Kolejny rok starszy, jeszcze silniejszy, jeszcze lepszy. Zawsze jestem z ciebie dumna!" - podkreśliła.

Anna i Robert Lewandowscy przyjaźnią się z Pauliną Krupińską. Tak opisała ich związek

Paulina Krupińska od wielu lat przyjaźni się z Anna Lewandowską. Prezenterka pojawiła się nawet podczas odnowienia ślubu pary. W wywiadzie z redaktorką Plotka Weroniką Zając ujawniła, jaki naprawdę wygląda ich związek. Zapewniła, że jedno jest pewne - zakochani zawsze mogą na siebie liczyć. - Są ze sobą kilkanaście lat, więc muszą być zgranym duetem, żeby to wszystko funkcjonowało, tym bardziej w tak trudnej przestrzeni, w której funkcjonują. W show-biznesie, pod presją, jest tyle oczekiwań ludzi tyle ocen. Oni są bardzo ze sobą - podkreśliła dziennikarka w rozmowie z nami.