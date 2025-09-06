Charlie Sheen ujawnia, co działo się za zamkniętymi drzwiami. W tle mężczyźni i crack

Charlie Sheen, aktor znany z wielu pamiętnych ról filmowych i telewizyjnych m.in. ekscentrycznego Charliego Harpera z "Dwóch i pół", w ostatnich latach częściej pojawiał się w mediach z powodu osobistych kontrowersji niż nowych produkcji. Jednym z najgłośniejszych wątków była jego diagnoza HIV, którą ujawnił w 2015 roku po tym, jak był szantażowany przez byłe partnerki.

Charlie Sheen po raz pierwszy publicznie komentuje swoje doświadczenia seksualne. Wyznanie określił jako wyzwalające

Teraz Sheen po raz pierwszy otwarcie opowiedział o swojej przeszłości seksualnej i doświadczeniach z mężczyznami. Aktor przyznał, że początkowo trudno było mu zaakceptować te wydarzenia. W nadchodzącej autobiografii "The Book of Sheen" oraz w dokumencie na Netfliksie Sheen zdradził szczegóły swoich kontaktów seksualnych i walki z uzależnieniami. Jednoczenie aktor przyznał, że rozmowa na te tematy była dla niego niezwykle wyzwalająca. Sheen podkreślił, że wspomniane doświadczenia miały miejsce w okresie intensywnego zażywania cracku, a dziś potrafi spojrzeć na nie z perspektywy akceptacji i zrozumienia własnego życia. Warto podkreślić, że wyznania gwiazdora są pierwszym tak szczerym publicznym komentarzem w tej sprawie.

Charlie Sheen został napadnięty. Odpowiadała za to jego sąsiadka

Niewiele osób wie, że kilka lat temu aktor padł ofiarą bardzo przykrego zdarzenia, o którym z pewnością również wspomni w swojej autobiografii. Charlie Sheen został zaatakowany w swoim domu w Malibu 20 grudnia 2022 roku. Sprawczynią była 47-letnia Electra Schrock - jego sąsiadka, która zapukała do drzwi aktora, a następnie miała rozerwać mu koszulę i próbować go udusić. Według doniesień TMZ kobieta już wcześniej sprawiała problemy, oblewając samochód Sheena lepką substancją i wyrzucając śmieci przed jego domem. Początkowo Schrock została oskarżona o "napaść z użyciem śmiercionośnej broni". Ostatecznie jednak postawiono jej zarzut "napaści z użyciem siły, która może spowodować poważne obrażenia ciała". Kobieta została aresztowana tego samego dnia, a prokuratura wnioskowała o zakaz zbliżania się do Sheena, który sędzia zatwierdził. Electra na tamtą chwilę już dwukrotnie była karana za wykroczenia.