Śmierć Katarzyny Stoparczyk w tragicznym wypadku drogowym w Jeżowem wstrząsnęła światem mediów i fanami dziennikarki. Ceniona autorka audycji radiowych i książek od lat była rozpoznawalną postacią polskiej telewizji i radia, a jej głos znany był słuchaczom programów takich jak "Duże dzieci", "Dzieci wiedzą lepiej" czy "Zagadkowa Niedziela".

Katarzyna Stoparczyk zmarła tragicznie. Oddano jej wzruszający hołd podczas Kongresu Kobiet

Podczas inauguracji XVII Kongresu Kobiet w Katowicach uczczono pamięć Katarzyny Stoparczyk. Odbyło się symboliczne odtworzenie fragmentu jej programu "Dajcie nam głos", w którym głównymi rozmówcami były dzieci. Zanim ze sceny padły także wzruszające słowa, oddano hołd dziennikarce minutą ciszy. - Ona wiedziała, że dzieci to mają, cały czas mają. Odkrywała ich mądrość w swoich bardzo licznych programach. Chciałbym, żebyśmy taki maleńki kawałek tego programu zobaczyli - mogliśmy usłyszeć ze sceny. Warto wspomnieć, że sama autorka miała wziąć udział w Kongresie Kobiet, gdzie zaplanowane były jej spotkania poświęcone współczesnej edukacji, bezpieczeństwu dzieci i wsparciu młodzieży w kryzysie. Jej obecność miała być inspiracją dla uczestników wydarzenia, które w tym roku odbywa się na Śląsku.

Katarzyna Stoparczyk przed wypadkiem wysłała wiadomość. Jej treść chwyta za serce

Katarzyna Stoparczyk na chwilę przed zdarzeniem, dokładnie o godzinie 14:39, wysłała do "Biura Literackiego" SMS-a z przesłaniem: "Zrobię, żeby wszystko było najlepiej" - napisała. Tuż przed tragicznym zdarzeniem Stoparczyk uzgadniała również szczegóły swojego udziału w kulturalnym wydarzeniu. "Jeszcze dziś, na chwilę przed wypadkiem samochodowym, w którym zginęła, uzgadnialiśmy szczegóły jej udziału w wydarzeniu PO STRONIE KULTURY w Stroniu Śląskim. Współpracowaliśmy od wielu lat - przy festiwalach Biura Literackiego, Wakacjach z kulturą i wielu innych projektach. Zawsze była w tym obecna całą sobą: z pasją, profesjonalizmem i bez taryfy ulgowej. Tak samo miało być i tym razem, w rocznicę powodzi w Kotlinie Kłodzkiej" - przekazało "Biuro Literackie" w poście na Facebooku.