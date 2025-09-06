5 września szokujące informacje o śmierci Katarzyny Stoparczyk przekazało Radio 357. "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości" - brzmi treść wpisu na Facebooku. Okazuje się, że na krótko przed śmiercią, dziennikarka wysłała wiadomość do "Biura Literackiego".

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku. To napisała na krótko przed śmiercią

Do wypadku doszło na drodze ekspresowej nr 19 w Jeżowem, na nitce w stronę Rzeszowa. Auto wjechało w drugi pojazd, którym poruszała się Stoparczyk. Dziennikarka siedziała z tyłu samochodu. Na krótko przed zdarzeniem, o godzinie 14:39, zdążyła wysłać jeszcze SMS-a do "Biura Literackiego". "Zrobię, żeby wszystko było najlepiej" - brzmiała jego treść. "Jeszcze dziś, na chwilę przed wypadkiem samochodowym, w którym zginęła, uzgadnialiśmy szczegóły jej udziału w wydarzeniu PO STRONIE KULTURY w Stroniu Śląskim. Współpracowaliśmy od wielu lat - przy festiwalach Biura Literackiego, Wakacjach z kulturą i wielu innych projektach. Zawsze była w tym obecna całą sobą: z pasją, profesjonalizmem i bez taryfy ulgowej. Tak samo miało być i tym razem, w rocznicę powodzi w Kotlinie Kłodzkiej" - przekazało "Biuro Literackie" we wpisie na Facebooku, dodając: "Nikt tak 'najlepiej' jak Kasia nie potrafił. I nikt jej w tym 'najlepiej' nie zastąpi".

Katarzyna Stoparczyk pożegnana w mediach społecznościowych. Fani nie kryją rozpaczy

Fani wyrazili ogromny smutek, gdy tylko dowiedzieli się, że dziennikarka nie żyje. W sieci pojawiło się mnóstwo wzruszających komentarzy oraz kondolencji dla rodziny Katarzyny Stoparczyk. "To nie może być prawda", "O nie. Wyrazy współczucia dla bliskich. Nigdy nie zapomnę jej rozmów z dzieciakami", "Niemożliwe. Wielki żal. Kto teraz będzie tak pięknie rozmawiał z dziećmi?", "Straszna informacja. Trudno w to uwierzyć. Wspaniała dziennikarka, niech spoczywa w pokoju", "Taka ciepła osoba. Serce pęka" - czytamy w mediach społecznościowych. Znane gwiazdy też pożegnały dziennikarkę, o czym przeczytacie TUTAJ.