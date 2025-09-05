5 września przekazano smutną wiadomość. Na profilu na Facebooku Radia 357 poinformowano, że Katarzyna Stoparczyk nie żyje. "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości" - przekazano. Dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym. Przekazano nowe wieści w tej sprawie.

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku na Podkarpaciu. Wyjawiono szczegóły

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze ekspresowej nr 19 w Jeżowem, na nitce w stronę Rzeszowa. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" szczegóły w sprawie przekazał Ireneusz Szewczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. - Jedno z aut osobowych najechało na tył drugiego tuż przed zjazdem na Miejsce Obsługi Podróżnych. W wyniku zderzenia trzy osoby zostały ranne, życia kolejnych dwóch nie udało się uratować. W wypadku zginęła kobieta i mężczyzna, oboje w wieku około 45 lat. Jechali dwom różnymi autami - poinformował. Z ustaleń "Wyborczej" wynika, że Katarzyna Stoparczyk jechała z kierowcą. Dziennikarka podróżowała na tylnym siedzeniu auta. Na ich pojazd najechał inny. Kierowca przeżył i trafił do szpitala. Wydostał się z samochodu o własnych siłach.

Katarzyna Stoparczyk miała pojawić się na Kongresie Kobiet

4 września dziennikarka zapowiadała, że pojawi się na tegorocznym Kongresie Kobiet w Katowicach. "Już w sobotę będę miała zaszczyt wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach. Wezmę udział w trzech spotkaniach. Jedno z nich dotyczyć będzie współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, drugie bezpieczeństwa naszych dzieci. Poprowadzę także wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie, podczas którego pokażę filmy z naszego kanału YouTube Dajcie nam głos Kasia Stoparczyk i Dzieci. Przez dwa weekendowe dni będzie mnóstwo arcyciekawych, inspirujących spotkań. Serdecznie zapraszam! Warto" - przekazała. Monika Richardson wyjawiła, że miała się tam spotkać ze Stoparczyk. "To się nie dzieje naprawdę! Ludzie, dlaczego?" - dopytywała pogrążona w smutku prezenterka. "Taka cudna osoba... Miałyśmy się spotkać za chwilę w Katowicach. Dlaczego…? Właśnie wtedy, gdy wydawało mi się, że akceptuję to, jak ten świat działa… Kaśka!" - czytamy w poruszającym wpisie.