Bruce Willis od lat zmaga się z demencją czołowo-skroniową. Aktor potrzebuje stałej opieki, którą zapewnia mu m.in. obecna żona - Emma Heming. Ostatnio kobieta udzieliła obszernego wywiadu magazynowi "People", w którym wróciła wspomnieniami do początków choroby Willisa.

Żona Bruce'a Willisa doskonale pamięta dzień, w którym dowiedziała się o chorobie męża

70-letni aktor właściwą diagnozę usłyszał w 2023 roku. Wcześniej lekarze jedynie podejrzewali, że chorobą może być FTD (otępienie czołowo-skroniowe). Emma Heming pierwszy raz usłyszała o niej w listopadzie 2022 roku. "Jestem pewna, że doktor tłumaczył, czym jest FTD, ale nie wyłapałam ani słowa. Całe moje ciało przeszyły ciarki, w uszach miałam szum. Wszystko, co do mnie dotarło, to: proszę zajrzeć do ulotki i zgłosić się ponownie" - wspominała. Choć diagnoza wyjaśniła trudne zachowania aktora, to uświadomienie sobie, że na FTD nie ma lekarstwa, było potężnym ciosem. "Byłam wdzięczna, że wiemy, co się dzieje, ale skoro nie ma na to lekarstwa, zostaliśmy pozostawieni sami sobie. To było naprawdę bolesne. Tak wygląda rzeczywistość wielu rodzin" - mówiła.

Heming początkowo bała się komukolwiek opowiedzieć o chorobie męża. Po jakimś czasie postanowiła nadać tej trudnej sytuacji sens i zaczęła mówić o problemach, z którymi na co dzień musi zmagać się Willis. "Zrozumiałam, że rozmowa i budowanie świadomości mogą pomóc nie tylko nam, ale też innym rodzinom" - tłumaczyła.

Bruce Willis musiał opuścić rodzinny dom. Jego żona przekazała wieści

Pod koniec sierpnia Heming poinformowała, że aktor musiał zmienić miejsce zamieszkania. Willis mieszka teraz w drugim domu pary, w którym ma zapewnioną całodobową opiekę specjalistów. Posiadłość jest przystosowana do jego potrzeb. "Bruce chciałby, aby nasze córki dorastały w przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb, a nie do ograniczeń choroby" - mówiła Hemming uzasadniając swoją decyzję. W rozmowie ze stacją ABC dodała, że pomimo utrudnionej komunikacji, aktor jest wciąż dość sprawny fizycznie. - Bruce wciąż jest bardzo mobilny. Ogólnie rzecz biorąc, jest w naprawdę świetnym stanie. Mamy swoje metody, żeby się z nim komunikować, tylko w inny sposób.