O śmierci Katarzyny Stoparczyk poinformowało Radio 357, z którym współpracowała od lat. "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia" -przekazano we wpisie 5 września. Według informacji przekazanych przez TVN24, dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym w Jeżowem na Podkarpaciu. W poruszających słowach Stoparczyk pożegnali m.in. Martyna Wojciechowska, Monika Richardson oraz Szymon Hołownia. Jerzy Owsiak również nie krył smutku.

Monika Richardson pożegnała Katarzynę Stoparczyk. Jurek Owsiak we wzruszającym wpisie

Na Instagramie Moniki Richardson pojawił się post, w którym zamieściła czarno-białe zdjęcie Stoparczyk. 6 września miała wziąć udział w Kongresie Kobiet w Katowicach i właśnie na tym wydarzeniu panie miały się spotkać. "To się nie dzieje naprawdę! Ludzie, dlaczego?" - dopytywała pogrążona w smutku prezenterka. "Taka cudna osoba... Miałyśmy się spotkać za chwilę w Katowicach. Dlaczego…? Właśnie wtedy, gdy wydawało mi się, że akceptuję to, jak ten świat działa… Kaśka!" - czytamy w poruszającym wpisie.

Wzruszający post pojawiła się na Facebooku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który napisał sam Jurek Owsiak. Wspominał o tym, jaką osobą była dziennikarka, odnosząc się do jej obecności na Festiwalu ASP. "Dzieliła się niezwykłymi opowieściami, które są jej udziałem, nieprawdopodobnym zrozumieniem dziecięcych myśli, wyobrażeń i porządku rzeczy, jakie najmłodsi mają w głowach. Opowiadała o tym z przejęciem, nikogo nie przekonując, a jedynie przekazując najbardziej prawdziwą, mądrą, relację, która na końcu, tak jak wszystko, co się działo na styku Kasi z dziećmi, była pełna wyjątkowego szacunku, zrozumienia i zrozumienia" - wspominał. "Ten materiał, powtórzę, pokazaliśmy dosłownie przed chwilą. I niech ta chwila z Kasią z nami będzie trwała wiecznie. I dotykajmy tej chwili jak najczęściej. I uczmy się od Kasi tego, co nam przekazywała. Pełna przyjaźni, delikatności i wyjątkowo uśmiechniętej do wszystkich jej wspaniałej duszy. Żal. Ogromny żal" - napisał Owsiak, składając wyrazy współczucia najbliższym Stoparczyk.

Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Takie słowa przekazał Szymon Hołownia. Martyna Wojciechowska nie kryje smutku

W poruszający słowach postanowił pożegnać ją Szymon Hołownia. Opublikował poruszający wpis w serwisie X. "W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że "nie ma dzieci, są ludzie". Pokazywał różnicę pomiędzy "słuchać" a "wysłuchać"" - podkreślił we wpisie polityk. "Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia!" - podkreślił.

Martyna Wojciechowska opublikowała zdjęcie zmarłej dziennikarki. "Świat dzisiaj zamilkł. Stracił jeden ze swoich najpiękniejszych i najcieplejszych głosów" - napisała. "Kobieta o niezwykłej wrażliwości, empatii i sile, której słowa i rozmowy otwierały serca. Szczególnie słowa dzieci. Potrafiła słuchać jak mało kto. Była jedyna w swoim rodzaju. Tworzyła przestrzeń, w której dzieci mogły mówić o świecie z perspektywy swojej mądrości i czystej prawdy. A jej wywiady z najmłodszymi były lekcjami dla nas, dorosłych" - podkreśliła podróżniczka. "Będzie Cię tu bardzo brakowało" - zaznaczyła Wojciechowska.