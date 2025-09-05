O śmierci Katarzyny Stoparczyk poinformowało Radio 357, z którym współpracowała od lat. "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia" -przekazano we wpisie 5 września. Według informacji przekazanych przez TVN24, dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym w Jeżowem na Podkarpaciu. W poruszających słowach Stoparczyk pożegnali m.in. Martyna Wojciechowska, Monika Richardson oraz Szymon Hołownia. Jerzy Owsiak również nie krył smutku.
Na Instagramie Moniki Richardson pojawił się post, w którym zamieściła czarno-białe zdjęcie Stoparczyk. 6 września miała wziąć udział w Kongresie Kobiet w Katowicach i właśnie na tym wydarzeniu panie miały się spotkać. "To się nie dzieje naprawdę! Ludzie, dlaczego?" - dopytywała pogrążona w smutku prezenterka. "Taka cudna osoba... Miałyśmy się spotkać za chwilę w Katowicach. Dlaczego…? Właśnie wtedy, gdy wydawało mi się, że akceptuję to, jak ten świat działa… Kaśka!" - czytamy w poruszającym wpisie.
Wzruszający post pojawiła się na Facebooku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który napisał sam Jurek Owsiak. Wspominał o tym, jaką osobą była dziennikarka, odnosząc się do jej obecności na Festiwalu ASP. "Dzieliła się niezwykłymi opowieściami, które są jej udziałem, nieprawdopodobnym zrozumieniem dziecięcych myśli, wyobrażeń i porządku rzeczy, jakie najmłodsi mają w głowach. Opowiadała o tym z przejęciem, nikogo nie przekonując, a jedynie przekazując najbardziej prawdziwą, mądrą, relację, która na końcu, tak jak wszystko, co się działo na styku Kasi z dziećmi, była pełna wyjątkowego szacunku, zrozumienia i zrozumienia" - wspominał. "Ten materiał, powtórzę, pokazaliśmy dosłownie przed chwilą. I niech ta chwila z Kasią z nami będzie trwała wiecznie. I dotykajmy tej chwili jak najczęściej. I uczmy się od Kasi tego, co nam przekazywała. Pełna przyjaźni, delikatności i wyjątkowo uśmiechniętej do wszystkich jej wspaniałej duszy. Żal. Ogromny żal" - napisał Owsiak, składając wyrazy współczucia najbliższym Stoparczyk.
W poruszający słowach postanowił pożegnać ją Szymon Hołownia. Opublikował poruszający wpis w serwisie X. "W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że "nie ma dzieci, są ludzie". Pokazywał różnicę pomiędzy "słuchać" a "wysłuchać"" - podkreślił we wpisie polityk. "Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia!" - podkreślił.
Martyna Wojciechowska opublikowała zdjęcie zmarłej dziennikarki. "Świat dzisiaj zamilkł. Stracił jeden ze swoich najpiękniejszych i najcieplejszych głosów" - napisała. "Kobieta o niezwykłej wrażliwości, empatii i sile, której słowa i rozmowy otwierały serca. Szczególnie słowa dzieci. Potrafiła słuchać jak mało kto. Była jedyna w swoim rodzaju. Tworzyła przestrzeń, w której dzieci mogły mówić o świecie z perspektywy swojej mądrości i czystej prawdy. A jej wywiady z najmłodszymi były lekcjami dla nas, dorosłych" - podkreśliła podróżniczka. "Będzie Cię tu bardzo brakowało" - zaznaczyła Wojciechowska.
