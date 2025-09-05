W piątek do mediów trafiła smutna wiadomość, która pojawiła się na profilu na Facebooku Radia 357. "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości" - przekazano. Dziennikarka miała wiele planów, o których dowiadujemy się z jej ostatniego wpisu. Treść niezwykle porusza.

Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Tak brzmi jej ostatni post na Facebooku

"Już w sobotę będę miała zaszczyt wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach. Wezmę udział w trzech spotkaniach. Jedno z nich dotyczyć będzie współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, drugie bezpieczeństwa naszych dzieci. Poprowadzę także wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie, podczas którego pokażę filmy z naszego kanału YouTube Dajcie nam głos Kasia Stoparczyk i Dzieci. Przez dwa weekendowe dni będzie mnóstwo arcyciekawych, inspirujących spotkań. Serdecznie zapraszam! Warto" - napisała Stoparczyk 4 września o 21:04. Jak podają media, dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym w Jeżowym na Podkarpaciu.

Znani żegnają Katarzynę Stoparczyk. Szymon Hołownia i Monika Richardson nie kryją smutku

Głos po śmierci dziennikarki zabrał Szymon Hołownia. "W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że "nie ma dzieci, są ludzie". Pokazywał różnicę pomiędzy "słuchać" a "wysłuchać". Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia!" - napisał w serwisie X marszałek Sejmu.

Monika Richardson miała się spotkać ze Stoparczyk na Kongresie Kobiet. "To się nie dzieje naprawdę! Ludzie, dlaczego?" - pisała zrozpaczona na Instagramie. "Taka cudna osoba… Miałyśmy się spotkać za chwilę w Katowicach. Dlaczego…? Właśnie wtedy, gdy wydawało mi się, że akceptuję to, jak ten świat działa… Kaśka!!!" - czytamy we wpisie. Wpis dodał także Jurek Owsiak, przeczytacie tutaj: "Żal. Ogromny żal". Poruszające wpisy po śmierci Stoparczyk