Katarzyna Stoparczyk była polską dziennikarką radiową i telewizyjną. Ogromną popularność przyniósł jej m.in. format "Dajcie nam głos!", w którym głównymi bohaterami rozmów były dzieci. To one dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, emocjami, marzeniami i pytaniami o świat. Stoparczyk prowadziła te spotkania w sposób ciepły i pełen empatii, traktując młodych rozmówców z ogromnym szacunkiem. Informacja o jej śmierci pojawiła się 5 września na profilu Radia 357.

Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Media donoszą o wypadku samochodowym

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia" - czytamy w poście opublikowanym na profilu radia.

Informacja o śmierci dziennikarki wstrząsnęła jej fanami. "To nie może być prawda", "O nie. Wyrazy współczucia dla bliskich. Nigdy nie zapomnę jej rozmów z dzieciakami", "Niemożliwe. Wielki żal. Kto teraz będzie tak pięknie rozmawiał z dziećmi?" - pisali zrozpaczeni. Jak podaje TVN24, dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym w Jeżowem na Podkarpaciu.

