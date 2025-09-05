Wiśniewski na antenie opowiedział o wazektomii. Zaskakujące szczegóły

Michał Wiśniewski zaskoczył opinię publiczną, gdy w połowie sierpnia wyjawił w wywiadzie, że poddał się zabiegowi wazektomii. - Zacząłem pisać kolejną płytę. Zrobiłem się płodny mimo wazektomii, to jest ciekawe (...). Ja już swoje zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać. To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania - opowiedział w rozmowie z reporterką Jastrząb Post. 5 września Wiśniewski zawitał z żoną Polą do studia "halo tu polsat", gdzie opowiedział o szczegółach zabiegu.

Michał Wiśniewski poddał się wazektomii. "Dla mnie decyzja była bardzo prosta"

Na temat wazektomii Wiśniewscy porozmawiali z prowadzącymi śniadaniówkę Pauliną Sykut-Jeżyną i Tomaszem Wolnym oraz obecnym w studio lekarzem Piotrem Chłostą. Muzyk wyjawił, że zdecydował się na zabieg przede wszystkim ze względu na żonę. - To była nasza wspólna decyzja, dlatego że wychowuję lub wychowałem jedenaścioro dzieci. Generalnie czas najwyższy zastanowić się nad tym, czy możemy to zacząć kontrolować, czyli zaprzestać - opowiadał Wiśniewski.

Dla mnie decyzja była bardzo prosta. W Polsce nielegalny jest zabieg podwiązania jajowodów. To jest po pierwsze nielegalne, po drugie bardzo dla kobiety bolesne

- wyjaśnił dalej muzyk, podkreślając, że nie chciał, by jego ukochana cierpiała. - Dla Michała to nie było łatwe z początku, ale myślę, że głównie taka narracja tej utraty męskości funkcjonuje u mężczyzn. Ja zaraz po zabiegu powiedziałam mężowi, że jest dla mnie bohaterem - skomentowała później Pola Wiśniewska.

Michał Wiśniewski jest dumnym tatą sześciu pociech

Przypomnijmy, że przez 53 lata życia Michał Wiśniewski żenił się pięć razy - z Magdą Femme (w związku od 1996 do 2001 roku), z Martą Mandaryną Wiśniewską (2002 do 2006 roku), z Anną Świątczak (2006 do 2011 roku), z Dominiką Tajner (2012 do 2019 roku) oraz z obecną żoną Polą w 2020 roku. Muzyk doczekał się przy tym sześciorga dzieci. Z Mandaryną wspólnie wychowywał syna Xaviera i córkę Fabienne, z Świątczak córki Etiennette i Vivienne oraz z Polą Wiśniewską dwóch synów - Falco i Noëla.