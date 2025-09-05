Jakub Rzeźniczak od 2022 roku tworzy szczęśliwe małżeństwo z Pauliną Rzeźniczak. Para wychowuje przy tym wspólnie córkę Antoninę. Zakochani są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazują swoje codzienne życie z dzieckiem. Gdy Rzeźniczak udostępnił niedawno zdjęcie żony, w komentarzach wielu internautów postanowiło zabrać głos. Na jeden z wpisów piłkarz zdecydował się odpisać.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak dostał pytanie o najtrudniejsze momenty. "Wszystkie brudy..."

Jakub Rzeźniczak broni żony w komentarzach. Dosadnie odpisał na wpis internautki

4 września na profilu Rzeźniczaka pojawiło się zdjęcie Pauliny Rzeźniczak z córką pary. Mama z pociechą zapozowały w ogrodzie, gdzie mała Antonina bawiła się na zjeżdżali. Obok dziewczynki widzimy stojącą Paulinę Rzeźniczak w domowym stroju - sportowym, różowym zestawie, który podkreślił jej sylwetkę. Jak się okazało, to właśnie ukochana piłkarza przyciągnęła sporo uwagi internautów. "Śliczna fotka, ale Paulina taka szczuplutka aż za... Coś o tym wiem... Pozdrawiam" - napisała pewna użytkowniczka, uprawiając tym samym body shaming. Rzeźniczak nie czekał długo i odpisał na wpis kobiety, wstawiając się za żoną.

Przed ciążą też taka była. Co do kilograma. Najlepiej się czuje w takiej wadze, a ja uwielbiam!

- odpowiedział internautce piłkarz.

Rzeźniczakowie w przeszłości wywołali skandal kreacjami na wesele. W sieci nie kryto zaskoczenia

Małżeństwo Rzeźniczaków przyciąga w internecie sporo uwagi. Stało się tak również w lipcu bieżącego roku, gdy para udała się na wesele w roli gości. Internauci byli wtedy w szoku, gdyż zakochani wystroili się w kreacje, które na pierwszy rzut oka mogły świadczyć, że jest to ich ślub. Zarówno Jakub, jak i Paulina byli ubrani w beżowe stylizacje - podobnie również, jak i ich córka Antonina. Użytkownicy masowo komentowali, że Rzeźniczakowie wyglądają pięknie, jednak wprowadzili też wielu z nich w błąd. "Myślałam, że to wy wzięliście drugi ślub" - pisali fani pary. "Obłędnie wyglądaliście", "Wygląda pani jak milion dolarów" - mogliśmy również przeczytać. Zdjęcia rodziny zobaczycie w galerii w artykule: "Weselna kreacja Pauliny Rzeźniczak wywołała lawinę komentarzy. 'Myślałam, że to wasz ślub'".