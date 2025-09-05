W lipcu 2023 roku Elton John poinformował o tym, że kończy karierę. - Próbuję to przetrawić i nie sądzę, aby przez jakiś czas dotarło do mnie, że w końcu zakończyłem trasę koncertową. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo będę tęsknił za fanami i jak bardzo ich wsparcie mnie wzruszyło - pozostanie to ze mną na zawsze - mówił na scenie w Szwecji i dodał, że chce poświęcić się rodzinie. Wygląda na to, że muzyk dotrzymuje słowa.

Elton John na wakacyjnych kadrach. "Tak wiele śmiechu..."

Elton John opublikował na instagramowym profilu zdjęcia z wypoczynku na luksusowym jachcie. Na zdjęciach widać, jak muzyk przytula się ze swoim mężem Davidem Furnishem, pływa łódką, a także spaceruje po okolicy. Nie zabrakło także kadrów z synami - 15-letnim Zacharym oraz 12-letnim Elijahem. Muzyk nie zdecydował się jednak pokazać twarzy chłopców. Zakrył ich kapeluszem oraz chustą. Podczas wakacyjnego wypoczynku na jachcie, wokalistę odwiedzili także znani przyjaciele - Gracie Adams i Bon Jovi. "Po krótkiej przerwie w publikowaniu zdjęć, chcieliśmy pokazać kilka naszych ulubionych wspomnień z lata - słońce, morze i czas spędzony z rodziną" - napisał Elton John. Pod publikacją wokalisty zaroiło się od pozytywnych komentarzy. "Bardzo was pozdrawiam. Korzystajcie z wakacji", "Wszyscy wyglądacie na takich szczęśliwych", "Wow, wspaniale", "Zazdroszczę ci takiego wypoczynku", "Fajna z was rodzina" - czytamy.

Elton John o przyszłości synów. Gorzka refleksja

W dokumencie o życiu wokalisty "Elton John: Never Too Late" pojawił się wątek jego synów. Muzyk podzielił się pewnymi przemyśleniami. - Synowie myślą o mojej śmiertelności. Martwią się o moją śmiertelność. Kochają swojego tatę, więc chcą, żebym był przy nich na zawsze, a ja chciałbym być przy nich na zawsze. (...) Chciałbym, żeby mieli dzieci i wzięli ślub. Nie sądzę, żebym miał być przy tym. Kto wie? Nigdy nie wiadomo. Dlatego chcę wykorzystać najlepiej czas, póki jestem w pobliżu. Czas spędzony razem jest tak cudowny i tak cenny - mówił Elton John przed kamerami.