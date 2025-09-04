Maciej Mindak był jedną z gwiazd stacji TTV. Zyskał rozgłos dzięki takim programom jak "House Hunters - Poszukiwacze domów" czy też "Mieszkanie na miarę". Ekspert ds. nieruchomości pojawiał się również w "Dzień dobry TVN". 4 sierpnia najbliżsi przekazali informację o jego śmierci. Prokuratura potwierdziła, że Mindak zginął w wypadku, który miał miejsce 23 lipca. Pojawiły się nowe wieści dotyczące tej sprawy.

Maciej Mindak zginął w wypadku. Prokuratura przekazała nowe wieści

Portal Pudelek już wcześniej skontaktował się z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. "Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło w nocy 22 lipca 2025 r. w Wołominie na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej i Legionów. W tym wypadku Maciej Mindak doznał masywnych obrażeń ciała, w wyniku których zmarł w dniu 23 lipca 2025 r. Śledztwo jest prowadzone w sprawie czynu z art. 177 § 2 k.k., nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów. Śledztwo jest na wstępnym etapie, nie sposób w chwili obecnej wskazać kiedy i w jaki sposób zostanie zakończone" - przekazała wówczas prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

"Fakt" ustalił, że jeszcze przez długi czas nie poznamy wyników postępowania. "W sprawie wydano postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych z zakresu toksykologii. Średni czas oczekiwania na opinię to około sześć miesięcy. Opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej (posekcyjna) jest spodziewana w zbliżonym czasie. Nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec nikogo" - powiedziała dziennikowi prokurator Karolina Staros.

Maciej Mindak nie żyje. Pożegnali go Krzysztof Miruć i Dorota Szelągowska

Pod postem, w którym przekazano tragiczną wieść, pojawiła się masa komentarzy. W gronie osób, które wypowiedziały się pod wpisem, znalazł się Krzysztof Miruć. "Brak słów. Gigantyczny smutek. Spoczywaj w spokoju" - napisał znany architekt. Wiadomość o śmierci Mindaka poruszyła także Dorotę Szelągowską. "Maciuś... Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" - przekazała poruszona architektka wnętrz.