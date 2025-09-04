Joanna Krupa to nie tylko modelka, prezenterka i bizneswoman, ale i kobieta walcząca o prawa zwierząt, mama Ashy i jurorka "Top Model". Pozycja celebrytki w polskim show-biznesie wzmocniła się wskutek dołączenia do programu. Dziś mało kto wyobraża sobie format bez amerykańskich wstawek Joanny Krupy. W pracy ceni zgrany zespół i dobrą atmosferę, a taka nie zawsze panowała w popularnym programie TVN.

Joanna Krupa o tym, jak traktowali ją w "Top Model". Chodziło o brak szacunku

Modelka przyleciała z USA, aby spróbować swych sił w castingu do programu. Wspierał ją Michał Piróg, który wierzył w potencjał Krupy. Nie każdy jednak miał pozytywne nastawienie do modelki. - Myślałam o tym przez to, że czułam, że nie mam tego szacunku, który powinnam mieć jako ktoś, kto pracuje razem w grupie. I pamiętam, to było chyba nawet w pierwszym sezonie, kiedy oni [inni jurorzy - przyp. aut.] narzekali, że ja tam jestem, nie ma kogoś innego - wyznała Żurnaliście. Do akcji musiał wkroczyć ówczesny dyrektor programowy. - I wtedy Edward Miszczak podszedł do chłopaków na planie i powiedział: "Powiem wam jedno: powinniście założyć fanklub Joanny Krupy". I wtedy się to skończyło i zaczęli inaczej myśleć. Myślę, że jak już po pierwszym sezonie program odniósł sukces, to zrozumieli, że "okej, robimy dobrą robotę, widocznie ta osoba jest tutaj po coś'" - przytoczyła. Komentarze ze strony kolegów z pracy nie były przyjemne. - To bolało. Niefajnie było być w jednym pokoju z ludźmi, [co do których] wiesz, że od razu jak wychodzisz, to pewnie cię obgadują - wyznała.

Joanna Krupa nie przejmowała się tylko docinkami. Chodziło o ważną umiejętność

Szpile ze strony kolegów nie były jedynym problemem modelki. Martwiły ją również kompetencje językowe. Program od początku prowadzony był po polsku, a ona nie posługiwała się tym językiem płynnie. - To, co on mówił, trochę bolało, ale bardziej się stresowałam tym, że mój polski nie jest taki dobry, jak myślałam. Jeśli chodzi o [bycie] jurorką, to (...) myślę, że dużo osiągnęłam w USA i nie musiałam udowadniać nikomu [swojej wartości] - podsumowała Joanna Krupa.