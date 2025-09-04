Bruce Willis w 2022 roku został zdiagnozowany z afazją, a w 2023 roku także z demencją czołowo-skroniową. Z czasem jego stan zaczął się pogarszać, o czym na bieżąco starała się informować w mediach jego żona - Emma Heming. Pod koniec sierpnia kobieta była zmuszona podjąć trudną decyzję. Aktor został przeniesiony z ich rodzinnego domu i trafił pod stałą opiekę specjalistów. Na Heming spłynęła wtedy fala hejtu, gdyż fani Willisa twierdzili, że go "porzuciła". W nowym wywiadzie żona gwiazdora wypowiedziała się na temat aktualnej sytuacji ich rodziny.

Bruce Willis trafił pod opiekę specjalistów. Emma Heming mówi, jak wygląda ich codzienność

"Mamy dwie dorastające córki. To ważne, żeby miały miejsce, które odpowiada ich potrzebom, i by Bruce też takie miał" - skomentowała w wywiadzie z "People" Heming, odnosząc się do kontrowersji wokół przeniesienia męża do drugiego domu. "Dzieci mogą tam przychodzić, nocować i nie chodzić po domu niemal na paluszkach. Wszystko się uspokoiło, atmosfera jest dużo spokojniejsza" - dodała żona aktora.

Demencja to choroba, która wygląda inaczej w każdym domu i czasem trzeba zrobić to, co słuszne dla całej rodziny i dla nas. Łamie mi to serce, ale tak zdecydowaliśmy się prowadzić życie rodzinne i to sprawiło, że świat Bruce'a też się otworzył

- opisała dalej szczerze Heming, zaznaczając, że jej decyzja była najlepszą, możliwą opcją. "Znów mogę być żoną Bruce'a, a dzieci jego dziećmi. Jest w tym pewien urok i przepełnia mnie wdzięczność. Mogę mu towarzyszyć w tych chwilach, a wszystko dzięki temu, jaką decyzję podjęliśmy. To nam bardzo pomogło" - podsumowała kobieta.

Demi Moore odniosła się do decyzji Emmy Heming. Tak ją oceniła

Głos w sprawie zabrała również była żona Willisa - Demi Moore. Jej wypowiedź na temat decyzji Heming opublikowano w odcinku "The Oprah Podcast", w którym Oprah Winfery rozmawiała z Emmą. Aktorka ma otwarcie wspierać obecną żonę Willisa i doceniać jej niezłomność. - Mam tyle współczucia dla Emmy w tym wszystkim. Jest młodą kobietą. Wykonała mistrzowską pracę, zarządzając tą trudną sytuacją - skomentowała Moore.