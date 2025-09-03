W ostatnich dniach głośno jest w mediach na temat nowego internetowego trendu tzw. "szon patrolu", który polega na publicznym zaczepianiu dziewczyn oraz tworzeniu w sieci profili, które piętnują ich rzekome przewinienia obyczajowe. Głos w sprawie zdecydowała się zabrać Joanna Racewicz, która podkreśliła, że nic innego, jak agresja wobec kobiet.

Joanna Racewicz wskazuje, że "szon patrol" to nie zabawa. Dziennikarka nie gryzła się z w język

Joanna Racewicz zdecydowała się zabrać głos za pomocą internetowego wpisu. Dziennikarka na Instagramie podkreśliła, że działanie "szon patroli" jest bardzo społecznie szkodliwe. "Dziecięca 'policja obyczajowa'. Mali, domorośli talibowie w żółtych kamizelkach. 'Szon patrol' rozłazi się jak przemocowa zaraza. Grupki chłopców i trzymających z nimi dziewczyn - więźniarek starego systemu - ruszają do galerii" - zaczęła swój emocjonalny wpis Racewicz. Następnie dziennikarka dodała, że tego rodzaju działania są znane od dawna. "Agresja przebrana w hasztag staje się nowym, współczesnym szafotem. Gilotyną dla kobiet. Dzieci grają w znaną, wredną grę patriarchatu: zawstydź ją. Mizoginia jest stara jak świat" - wyznała. Na koniec Racewicz wystosowała ważny przekaz do młodych oprawców. "Nie jesteście żadnymi 'jeźdźcami apokalipsy'. Wasze 'rumaki' to ledwie kulawe kuce. Dręczenie kobiet, drogie dzieci, to żadna odwaga" - podsumowała dziennikarka.

Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show w Radomiu zakończyła się tragiczną śmiercią pilota, majora Macieja "Slaba" Krakowiana, a nagrania ostatnich sekund lotu szybko pojawiły się w sieci. Racewicz opublikowała wzruszający wpis, apelując o empatię i powstrzymanie się od pokazywania dramatycznych scen. "Jest coś niewyobrażalnie okrutnego w pokazywaniu kolejny raz momentu katastrofy F-16 w Radomiu. Ostatnie sekundy życia człowieka…" - napisała, dodając grafikę z błękitnym tłem i sylwetką myśliwca. "Całym sercem z bliskimi pilota. Cholernie trudno będzie wam 'oswoić' te zdjęcia" - dodała dziennikarka, wskazując na bolesny wpływ powtarzanych w mediach nagrań.