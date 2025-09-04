Ellen DeGeneres na nowym zdjęciu z bratem. Bardzo się zmieniła

Ellen DeGeneres zniknęła z mediów po głośnych oskarżeniach o mobbing na planie "The Ellen DeGeneres Show". Choć oficjalnie tłumaczyła swoje odejście brakiem satysfakcji z pracy, wielu komentatorów twierdziło, że skandale zmusiły ją do zakończenia działalności telewizyjnej. Ostatecznie program zdjęto z anteny, a część producentów straciła stanowiska.

Ellen DeGeneres świętowała urodziny brata i podzieliła się wyjątkowym kadrem. To pierwsze tak osobiste zdjęcie od dawna

Najnowsza aktywność DeGeneres w sieci ponownie zwróciła uwagę jej fanów. Była gwiazda amerykańskiej telewizji opublikowała na Instagramie rzadką fotografię z bratem Vancem. Na zdjęciu możemy zobaczyć uśmiechniętą Ellen w towarzystwie krewnego. Prowadząca ma sporo siwych włosów, które widać, że nie stanowią dla niej żadnego problemu. Fotografia została wykonana na tle obrazu i czerwonych kanap, co nadaje jej domowego, kameralnego klimatu. To właśnie prostota i naturalność ujęcia przyciągnęły szczególną uwagę internautów, którzy rzadko mają okazję zobaczyć Ellen w tak codziennym wydaniu. W opisie gwiazda złożyła bratu urodzinowe życzenia. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin mój zabawny mądry utalentowany bracie. Kocham cię" - napisała, podkreślając wyjątkową więź, jaka łączy ją z Vancem.

Ellen DeGeneres dodała zdjęcie z bratem. Fani broną gwiazdy przed krytyką

Pod zdjęciem DeGeneres z bratem, które pojawiło się na jej Instagramie, rozgorzała żywa dyskusja. Fani zasypali sekcję komentarzy nie tylko życzeniami dla Vance’a, ale i spostrzeżeniami na temat wyglądu samej Ellen. Nie brakowało ciepłych słów. "Wyglądacie świetnie", "Ellen wygląda pięknie", "Sto lat Vance" - pisali obserwatorzy. Pojawiły się też głosy zwracające uwagę na podobieństwo rodzeństwa. "On wygląda bardziej niż Ellen niż Ellen" - pisali. Niektórzy komentujący bronili gwiazdy przed krytyką dotyczącą jej naturalnego wyglądu, która również pojawiła się w komentarzach. "To się nazywa starzenie z pewnością siebie, bez obowiązku noszenia telewizyjnej maski", "Jeśli nie masz nic miłego do powiedzenia, lepiej nie mów nic" - mogliśmy przeczytać. Inni woleli skupić się na fryzurze, sugerując powrót do blondu. Jednak zdecydowana większość stawiała na życzliwość, kierując do Ellen słowa wsparcia.