Maja Ostaszewska świętuje urodziny. Pokazała się bez grama makijażu

Maja Ostaszewska od lat należy do grona najbardziej cenionych aktorek w Polsce. Choć w jej mediach społecznościowych dominują informacje związane z zawodowymi projektami, od czasu do czasu pozwala fanom zajrzeć do prywatnej sfery życia. Gwiazda właśnie pochwaliła się refleksjami związanymi ze swoimi urodzinami.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Ostaszewska o podziałach. "Dla niektórych to opłacalne politycznie, podgrzewają ten temat"

Maja Ostaszewska dziękuje za ludzi wokół siebie. Gwiazda swoje 53. urodziny świętuje bez makijażu

Maja Ostaszewska 3 września obchodziła swoje 53. urodziny. Gwiazda postanowiła podzielić się z fanami wyjątkowym wpisem. Na Instagramie opublikowała zdjęcie bez makijażu, do którego dołączyła osobiste refleksje dotyczące życia i otaczającej ją rzeczywistości. Niedługo wcześniej na relacji aktorka pokazała również twarz bez makijażu podczas wizyty w gabinecie specjalisty zajmującego się pielęgnacją skóry. Nie kryła, że naturalny wygląd to dla niej coś, z czym czuje się komfortowo. "Mam 53 lata i czuję się z tym świetnie. Czuję wdzięczność za to, co mam, za wspaniałych ludzi, którzy są przy mnie. Za moment drogi, w którym jestem. Niech tylko świat się ogarnie. Niech nie będzie tyle syfu i okrucieństwa. To jest moje życzenie. W moim indywidualnym świecie jest pięknie, co mam zamiar pielęgnować. Otaczać się tymi, którzy są mi bliscy, ważni dla mnie, inspirujący. Wdech, wydech, twarz do światła i do przodu" - napisała aktorka w urodzinowym poście.

Maja Ostaszewska pokazała się w naturalnej wersji. Urodzinowy wpis wzruszył fanów

Post Mai Ostaszewskiej spotkał się z ogromnym odzewem ze strony fanów. Pod urodzinowym wpisem w mediach społecznościowych pojawiło się wiele życzeń pełnych ciepła, miłości i uznania. Internauci nie szczędzili pięknych słów i komplementów, podkreślając nie tylko urodę aktorki, ale także jej niezwykłą osobowość. "Maju! Ściskamy najmocniej! Bądź najszczęśliwszą", "Spełnienia marzeń, tych najskrytszych w pierwszej kolejności", "Sto lat, kochana! Do przodu i żeby zawsze było u Ciebie przepięknie", "Wygląda Pani na 35 - to na pewno zasługa tego pięknego i dobrego ducha", "Piękne życzenia, do tego dorzucam zawodowo cudnych ról, teatralnych i filmowych, którymi się będziemy zachwycać" - pisali rozentuzjazmowani obserwatorzy.