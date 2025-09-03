Dunikowska-Paź otrzymała przeprosiny. Członkini KRRiT opublikowała wpis

Joanna Dunikowska-Paź jest jedną z prowadzących "19:30" w TVP. W połowie sierpnia na dziennikarkę spłynęła fala hejtu, po tym jak w sieci pojawiła się informacja o jej rzekomym pytaniu na temat Karola Nawrockiego. Więcej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule: "Szczygieł nie wytrzymał. Grzmi o aferze wokół dziennikarki TVP". Głos w sprawie zabrało w mediach społecznościowych wiele wpływowych osób, które dopiero po fakcie zdały sobie sprawę, iż całej sytuacji okazał się winny chatbot. Jedną z nich była członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marzena Paczuska. Na kilka tygodni od wybuchu skandalu, kobieta postanowiła oficjalnie przeprosić Dunikowską-Paź.

Joanna Dunikowska-Paź otrzymała przeprosiny od członkini KRRiT. "Publikuję tekst, który zaspokoi jej oczekiwania"

Przypomnijmy, że Paczuska odniosła się do sprawy jeszcze w sierpniu, gdy opublikowała na platformie X obszerny wpis - tłumacząc się z wcześniejszych słów i przepraszając "wszystkie osoby, które poczuły się dotknięte". Jak się okazało, jej post nie spotkał się z oczekiwaniami TVP. 2 września przedstawicielka KRRiT udostępniła kolejne przeprosiny w mediach społecznościowych.

Jak się okazuje, Telewizji Polskiej w likwidacji nie wystarczyło moje oświadczenie z 20 sierpnia zamieszczone na moim profilu, dlatego publikuję tekst, który zaspokoi jej oczekiwania: Ja, Marzena Paczuska przepraszam panią Joannę Dunikowską-Paź oraz Telewizję Polską S.A. w likwidacji za bezprawne naruszenie ich dóbr osobistych

- przekazała Paczuska, opisując dalej tło całej sytuacji oraz przypominając, co dokładnie napisała. "Wyżej wymienione twierdzenie nie było prawdziwe, stawiało nadawcę w złym świetle, jak i podważało profesjonalizm dziennikarki i stacji" - dodała na koniec członkini KRRiT.

TVP wezwała do przeprosin także inne osoby. Stacja wystosowała oświadczenie

Na początku września Telewizja Polska opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że oprócz Marzeny Paczuskiej do przeprosin względem Dunikowskiej-Paź oraz całej stacji wezwano również kilka innych osób. Jak się okazało, są to pracownicy TV Republiki - Danuta Holecka i Michał Solarz oraz prezenterka Marta Kielczyk z kanału wPolsce24.