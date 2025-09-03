Demi Moore, choć rozwiodła się z Brucem Willisem jeszcze w 2000 roku, od lat wspiera aktora w jego chorobie. Przypomnijmy, że u gwiazdora zdiagnozowano demencję czołowo-skroniową z afazją, a o stanie jego zdrowia na bieżąco informuje aktualna żona Emma Heming. Pod koniec sierpnia media obiegła informacja, iż Willis nie mieszka już rodziną i przeniesiono go drugiego domu, gdzie jest pod stałą opieką specjalistów. Heming spotkała się z tego powodu z krytyką ze strony fanów aktora. Teraz głos w sprawie zabrała także Moore.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze role Bruce'a Willisa. Przypominamy najlepsze filmy aktora [Popkultura Extra]

Demi Moore nie ma złudzeń, co do zachowania Emmy Heming. Tak mówi o obecnej żonie byłego męża

Hemming pojawiła się w nowym odcinku "The Oprah Podcast", gdzie wraz z Oprah Winfrey porozmawiała o swojej książce "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path". Jak się okazało, w programie puszczono wypowiedź Demi Moore, która odniosła się do obecnej żony Willisa. Aktorka wyjawiła, że podziwia Heming za jej niezłomność w obliczu tak ciężkiej sytuacji.

Mam tyle współczucia dla Emmy w tym wszystkim. Jest młodą kobietą. Wykonała mistrzowską pracę, zarządzając tą trudną sytuacją

- skomentowała Moore, mówiąc również o własnych doświadczeniach z chorobą byłego męża. - To trudne. Trudno jest patrzeć na zmiany, ale uważam, że kluczowe jest bycie obecnym i akceptowanie rzeczywistości taką, jaka jest - powiedziała gwiazda.

Żonie Bruce'a Willisa zarzucano, że go "porzuciła". Tak zareagowała na krytykę i hejt

Gdy na Heming spłynęła fala krytyki, żona aktora postanowiła nagrać krótki filmik, w którym odpowiedziała na nieprzychylne komentarze internautów. W wielu przypadkach zarzucali jej oni, że przenosząc Willisa do drugiego domu - niejako go "porzuciła". - Zbyt często opiekunowie są oceniani szybko i niesprawiedliwie przez tych, którzy nie przeżyli tej podróży lub stanęli na jej pierwszej linii. Otwarte dzielenie się doświadczeniami może wywołać różne opinie, ale, co ważniejsze, tworzy więź i potwierdza wartość osób, które faktycznie zmagają się z realiami opieki na co dzień - powiedziała do kamery Heming. Jej pełną wypowiedź znajdziecie w artykule: "Żarty się skończyły. Żona Bruce'a Willisa reaguje na zarzuty o 'porzucenie' aktora".