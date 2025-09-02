Przykre doniesienia od cenionego pisarza. Radek Rak zmaga się z nowotworem

Radek Rak jest popularnym, polskim pisarzem fantastyki oraz lekarzem weterynarii. Autor takich książek, jak "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli" i "Agla. Aurora" został również laureatem Nagrody Literackiej Nike w 2020 roku. Niestety 2 września Rak przekazał w mediach społecznościowych smutne wieści swoim czytelnikom. U pisarza zdiagnozowano chorobę nowotworową.
Mimo choroby pisarz stara się zachować pogodę ducha. W udostępnionym poście poinformował fanów o diagnozie, publikując przy tym fotografię, na której "walczy" z pluszowym rakiem. "Moi drodzy, musiałem odwołać wszystkie spotkania w najbliższym czasie, zarówno te w bibliotekach, jak i na targach książki, festiwalach i konwentach. Przepraszam też, jeśli komuś nie odpisywałem na wiadomości. Niebawem czeka mnie dłuższe leczenie" - wyjaśnił pod zdjęciem Rak.
W moim ciele nie ma miejsca na dwa raki i jeden będzie musiał się wynieść (i to nie ja). Trzymajcie się ciepło i badajcie regularnie, nawet jeśli prowadzicie stosunkowo zdrowy tryb życia
- dopisał autor, ujawniając, że przyszło mu mierzyć się z chorobą nowotworową. "Premiera trzeciej 'Agli' odbędzie się 12 września bez żadnych zmian. Kończę kolejną powieść i niebawem zacznę jeszcze jedną. Zdjęcie przedstawia epicką walkę z rakiem" - dodał na koniec pisarz, pocieszając niejako czekających na jego nowe dzieło czytelników.
Pod postem Raka prędko zaroiło się od komentarzy jego czytelników. Internauci starali się przekazać pisarzowi jak najwięcej pozytywnej energii. "Dużo zdrowia i pogody ducha", "Panie Radku, czekamy na kolejne spotkania z panem, już w pełnym zdrowiu! Trzymamy kciuki za skuteczne wypędzenie tego niepotrzebnego stwora", "Wszystkiego dobrego! Zdrowia i wytrwałości", "Trzymaj się Radku i dużo zdrowia!", "Szybkiego powrotu do zdrowia! Niech Rak wyśle raka, gdzie raki zimują!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.
