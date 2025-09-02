Przykre doniesienia od cenionego pisarza. Radek Rak zmaga się z nowotworem

Radek Rak jest popularnym, polskim pisarzem fantastyki oraz lekarzem weterynarii. Autor takich książek, jak "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli" i "Agla. Aurora" został również laureatem Nagrody Literackiej Nike w 2020 roku. Niestety 2 września Rak przekazał w mediach społecznościowych smutne wieści swoim czytelnikom. U pisarza zdiagnozowano chorobę nowotworową.

Radek Rak zmaga się z nowotworem. "W moim ciele nie ma miejsca na dwa raki"

Mimo choroby pisarz stara się zachować pogodę ducha. W udostępnionym poście poinformował fanów o diagnozie, publikując przy tym fotografię, na której "walczy" z pluszowym rakiem. "Moi drodzy, musiałem odwołać wszystkie spotkania w najbliższym czasie, zarówno te w bibliotekach, jak i na targach książki, festiwalach i konwentach. Przepraszam też, jeśli komuś nie odpisywałem na wiadomości. Niebawem czeka mnie dłuższe leczenie" - wyjaśnił pod zdjęciem Rak.

W moim ciele nie ma miejsca na dwa raki i jeden będzie musiał się wynieść (i to nie ja). Trzymajcie się ciepło i badajcie regularnie, nawet jeśli prowadzicie stosunkowo zdrowy tryb życia

- dopisał autor, ujawniając, że przyszło mu mierzyć się z chorobą nowotworową. "Premiera trzeciej 'Agli' odbędzie się 12 września bez żadnych zmian. Kończę kolejną powieść i niebawem zacznę jeszcze jedną. Zdjęcie przedstawia epicką walkę z rakiem" - dodał na koniec pisarz, pocieszając niejako czekających na jego nowe dzieło czytelników.

Fani wspierają Radka Raka. W komentarzach podzielili się miłymi słowami

Pod postem Raka prędko zaroiło się od komentarzy jego czytelników. Internauci starali się przekazać pisarzowi jak najwięcej pozytywnej energii. "Dużo zdrowia i pogody ducha", "Panie Radku, czekamy na kolejne spotkania z panem, już w pełnym zdrowiu! Trzymamy kciuki za skuteczne wypędzenie tego niepotrzebnego stwora", "Wszystkiego dobrego! Zdrowia i wytrwałości", "Trzymaj się Radku i dużo zdrowia!", "Szybkiego powrotu do zdrowia! Niech Rak wyśle raka, gdzie raki zimują!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.