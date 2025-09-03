Skolim od lat budzi ogromne emocje - jedni uznają go za króla współczesnego disco polo, inni zarzucają mu powtarzalność i brak muzycznej oryginalności. Tym razem piosenkarz postanowił sam odpowiedzieć na krytykę i zrobił to w sposób, który mocno zaskoczył jego fanów i obserwatorów.

Skolim zestawił swoje przeboje z odkryciami Marii Skłodowskiej-Curie. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki

W rozmowie z reporterem Pomponika Skolim odniósł się do opinii, że jego utwory są do siebie podobne. Aby odeprzeć te zarzuty, posłużył się odważnym porównaniem, zestawiając swoje hity z naukowymi odkryciami Marii Skłodowskiej-Curie. Jako przykład podał dwa ze swoich największych przebojów - "Temperatura" i "Daj mi jedno słowo" - przekonując, że każdy z nich ma odrębny charakter. - To tak, jakby ktoś Marii Skłodowskiej-Curie zarzucił, że polon i rad to te same pierwiastki - że dostała Nobla za odkrycie jednego pierwiastka - powiedział, podkreślając, że jego dorobek nie jest tak jednorodny, jak sugerują krytycy. Porównanie zastosowane przez wokalistę nie spodobało się internatom, którzy w sieci szybko wyrazili swoje oburzenie. Reakcje były w większości bezlitosne - komentujący kpili z porównania, zarzucali Skolimowi megalomanię, a niektórzy wręcz stwierdzali, że całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością. "Noblista disco polo", "Chyba ktoś tutaj odleciał" - pisali oburzeni fani w sieci.

Skolim już wcześniej wzbudzał kontrowersje. Fani skrytykowali jego występ z okazji Dnia Dziecka

1 czerwca Skolim wystąpił aż na trzech festynach rodzinnych z okazji Dnia Dziecka, w Łęczycy, Mogielnicy i Lubrańcu. To właśnie występ w tej ostatniej miejscowości stał się źródłem internetowej burzy, gdy nagranie z wydarzenia obiegło media społecznościowe. Na filmie widać, jak Skolim śpiewa na scenie, podczas gdy wokół niego stoją i bawią się dzieci w różnym wieku. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że wykonywany utwór zawierał bardzo dosadne, erotyczne treści. "(...) Rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje. Kolejną nockę, skarbie spędzamy już we dwoje" - można usłyszeć w piosence artysty. Oburzenie internautów było natychmiastowe. "Byłem, widziałem, jak dziewczynki 6-8-9-letnie to wszystko znały na pamięć", "Przeraża mnie, że rodzice zabierają dzieci na takie koncerty. Chcą słuchać tej prostackiej muzyki, to niech sami jej słuchają", "Kto w ogóle na imprezę z okazji Dnia Dziecka zaprasza Skolima?" - komentowali uczestnicy wydarzenia i osoby oglądające nagranie w sieci.