Olga Frycz spełnia się jako aktorka, influencerka i mama. Wkrótce powita na świecie kolejne dziecko, na które czeka z ukochanym Albertem Kosińskim. Partner gwiazdy ma dobry kontakt z Heleną i Zofią, córkami Frycz z poprzednich związków. Okazuje się, że całej gromadce udało stworzyć się zgraną patchworkową rodzinę. Zobaczcie sami.

Olga Frycz gotowa na nowy rok szkolny. Pokazała się z byłym partnerem

Aktorka podzieliła się na Instagramie postem dotyczącym powrotu po wakacjach do szkoły. "Witaj szkoło! Trzymam za was (i za siebie też) mocno kciuki w tym nowym, pięknym etapie! Życzę dumy z każdego małego sukcesu, wzruszeń i radości, kiedy nasze dzieci będą odkrywać szkolny świat" - oznajmiła Frycz. Dała do zrozumienia, że jej córka Helena będzie uczęszczała do pierwszej klasy. Na pierwszym zdjęciu zapozowała nie tylko z nią, ale i z byłym partnerem Grzegorzem Sobieszkiem. Widać, że mają pozytywną relację po rozstaniu, której można tylko pozazdrościć. Na ostatnim zdjęciu w poście widzimy z kolei Alberta Kosińskiego, który dumnie prowadzi Helenę przez pasy. Fakt tworzenia zgranego patchworku wywołał wzruszenie u obserwatorów Frycz. "To takie fajne, jak rodzice mimo że się rozstali, stoją wspólnie przy dziecku na rozpoczęciu" - czytamy jeden z komentarzy.

Albert Kosiński ma przed sobą wyjątkowy okres. Znowu zobaczymy go w Polsacie

Ukochany Frycz to zawzięty tancerz, który dał się poznać szerszemu gronu wskutek programu "Taniec z gwiazdami". W minionej edycji uczył Adriannę Borek, a już 14 września pokaże się widzom u boku Mai Bohosiewicz, co spotkało się z entuzjazmem wielu przedstawicieli show-biznesu. W poście Polsatu, w którym ogłoszono nową parę, wspomniano o osiągnięciach tancerza. "Albert zdobył m.in. Puchar Świata par zawodowych federacji IDSA, Puchar Ukrainy WDSF oraz był ćwierćfinalistą prestiżowego turnieju The Open Blackpool. Prowadził także własną szkołę tańca w Odessie oraz został Półfinalistą Mistrzostw Polski w tańcach latynoamerykańskich" - mogliśmy przeczytać.