Kayah poza sceną ma bardzo dobry kontakt z fanami i aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie często publikuje prywatne treści. Dzieli się ze słuchaczami zarówno pozytywnymi, jak i trudnymi chwilami ze swojego życia. 31 sierpnia gwiazda przekazała ogromnie przykrą wiadomość. Poinformowała fanów o śmierci swojej mamy. Pani Krystyna odeszła 30 sierpnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Magda Stępień jest teraz szczęśliwa? "Partner czy kolejne dziecko na pewno da mi szczęście, ale już zawsze będzie inaczej"

Kayah jest w żałobie. Przekazała smutne wieści

Kayah jeszcze niedawno, bo w lutym 2025 roku, informowała o śmierci swojego ojca. Miała z nim skomplikowaną relację, jednak przed odejściem mężczyzna wyznał, że jest z niej dumny. Teraz Kayah napisała, że pod koniec sierpnia odeszła jej ukochana mama, z którą miała bardzo bliski kontakt. Gwiazda długo zastanawiała się, czy publikować tę informację. Ostatecznie postanowiła opublikować krótki post dla swoich fanów i bliskich na prywatnym koncie na Facebooku. "Zastanawiałam się, czy powinnam, ale potem myślałam, że jednak tylu ludzi ją znało i należy im się ta informacja. Moja mama Krysia zmarła wczoraj o 23.20. Nic więcej nie napiszę" - czytamy na profilu Kayah na Facebooku. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Fani okazali wsparcie dla Kayah. W sieci roi się od komentarzy z kondolencjami

Fani od razu zabrali głos w mediach społecznościowych. Na profilu facebookowym Kayah pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci i bliscy przekazali piosenkarce kondolencje i zaoferowali swoje wsparcie. Okazało się, że bardzo wiele osób znało i ceniło panią Krystynę. "Kasiu moje kondolencje, przytulam cię z całego serca razem z moją/naszą Krystynką", "Kasiu bardzo mi przykro, wiem też, że wczorajszy koncert był z tego powodu bardzo trudny dla ciebie", "Wyrazy współczucia", "Współczuję Kasiu. Za dużo nieszczęść jak na jednego człowieka", "Strasznie mi przykro, przytulam", "Serce mi pękło! Kasiu, bardzo mi przykro. Numer telefonu do twojej mamy od lat mam zapisany jako 'Mama Krystyna'. Nigdy jej nie zapomnę" - czytamy na Facebooku. ZOBACZ TEŻ: Kayah kiedyś darła koty ze Steczkowską. Teraz zaszokowała wypowiedzią