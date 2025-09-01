Stasiek Kukulski rozwija swoją karierę. Młody wokalista zwyciężył w "Szansie na sukces", która stała się dla niego przepustką do dalszych występów. Niedługo później zaprezentował się na festiwalu w Opolu, a 31 sierpnia oczarował publikę podczas koncertu "Nasza Solidarność. A to nam się udało!", który został wyemitowany w TVP1. 17-letni wokalista wystąpił na scenie z Sebastianem Karpielem-Bułecką. Zaśpiewali przebój zespołu Chłopcy z Placu Broni "Kocham wolność". Uwagę zwraca nie tylko głos Staśka Kukulskiego, ale również jego nazwisko.

Stasiek Kukulski muzykę ma w genach. Jest spokrewniony ze znaną wokalistką?

Stasiek Kukulski talent odziedziczył po rodzicach. Jego tata Łukasz jest kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie. Mama 17-latka, Iwona, ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku i pracuje jako instruktorka wokalna. Młody piosenkarz nie jest jednak spokrewniony z Natalią Kukulską. Łączy ich jedynie wielki talent oraz zbieżność nazwisk. W wielu wywiadach Stasiek Kukulski podkreślał, że to rodzina zaraziła go pasją do muzyki. - Moi rodzice prowadzili chóry parafialne w Warszawie. Gdy miałem trzy, cztery lata, często zabierali mnie na próby. Myślę, że to wtedy dostrzegli we mnie wokalny potencjał. Zawsze, gdy ktoś pyta, skąd we mnie pasja do muzyki, śpiewania i grania na instrumentach, podkreślam, że zawdzięczam to wszystko rodzicom. Gdyby nie oni, pewnie nawet nie wiedziałbym, że mam jakiś talent - mówił dla tvp.pl.

Stasiek Kukulski o planach na przyszłość. "Zawsze chciałem..."

Internauci są zachwyceni talentem Staśka Kukulskiego, a on sam nie ma zamiaru zwalniać tempa. We wspomnianym wywiadzie opowiedział także o muzycznych planach na przyszłość. - Zawsze chciałem iść w stronę bardziej rockową, ale ostatnio coraz bardziej otwieram się na muzykę elektroniczną. Myślę, że mógłbym połączyć oba style. Moim celem jest łamanie barier- opowiadał w rozmowie z tvp.pl. Ma także listę artystów, z którymi chciałby wystąpić na scenie. - Z Michałem Szpakiem, to na pewno. Z Kasią Nosowską również bym chętnie wystąpił. A z zagranicznych artystów to Lady Gaga - mówił.