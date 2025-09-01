Ostatni dzień wakacji pokrywał się jednocześnie z jedną z kilku niedziel handlowych w kalendarzu. Anna Wendzikowska skorzystała z tej okazji i wybrała się na zakupy z córkami. Nie wytrzymała, gdy wydała spore kwoty. "Jestem w szoku… nawet nie wiem, co myśleć i jak to skomentować… ale trochę to dziwne" - zaczęła wpis, w którym nie kryła irytacji. Narzekała na ceny produktów, które ją wręcz zszokowały.

Anna Wendzikowska poszła na zakupy. Ceny zwaliły ją z nóg

Wypad na zakupy zakończył się dla Anny Wendzikowskiej szokiem. Nie mogła zrozumieć, skąd tak wysokie ceny kawy. "Rano nie zdążyłam wypić kawy w domu, więc kupuję w kawiarni flat white na mleku bez laktozy. 22.50 pln myślę - trochę dużo. Zatrzymałam się na 17 groszy z kawałkiem i już wtedy sądziłam, że to dużo… ale ok" - czytamy w jej wpisie na Facebooku. Następnie wraz z młodszą córką czekała na to, by starsza skończyła lekcje tańca. "W pewnym momencie Tosia mówi: mamo, jutro pierwszy dzień szkoły, a my nie mamy bidonów. To weszłyśmy do jednego ze sklepów. Dwa bidony są. Patrzę, kabel do telefonu, a ja właśnie swój zgubiłam. Tosia wyłudziła małą tablicę do pisania, to dla równowagi wzięłam dla starszej klocki. Gumki do włosów, dwie torebki na kosmetyki, mały piórnik. Rachunek: 90 pln…" - pisała z niezadowoleniem dziennikarka.

To nie jest normalne...

- gorzko podsumowała celebrytka.

Anna Wendzikowska oburzona cenami. Internauci jej przyklasnęli

Post wywołał spore poruszenie, a internauci chętnie wypowiadali się w tej sprawie. Byli niezadowoleni podobnie jak Wendzikowska. Szczególnie narzekali na ceny kawy. "Mimo że uważamy, że drogo, to i tak kupujemy tę kawę w takiej cenie... A jest taka zasada ekonomii, że rzeczy kosztują tyle, ile klient jest w stanie za nie zapłacić. Błędne koło...", "Ceny w Polsce za kawę to granda. To produkt niepoliczalny i właściciele kawiarni przycinają na nas tysiąc procent marży", "Moim zdaniem to trzeba się zorganizować i zrobić strajk przeciwko cenom za kawę i nie kupować kawy" - pisali oburzeni użytkownicy Facebooka. Zgadzacie się?